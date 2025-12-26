Policía Local de Puertollano localiza al presunto autor del atropello a dos personas el 23 de diciembre

Agentes de movilidad de la Policía Local de Puertollano. - POLICÍA LOCAL

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

El equipo de investigación de atestados de la Policía Local de Puertollano ha localizado al presunto autor del atropello de dos personas ocurrido en la tarde del pasado 23 de diciembre en la calle Cardenal Monescillo de la ciudad industrial.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la "rápida y eficaz" labor policial ha permitido localizar en apenas 24 horas al presunto responsable, que se dio a la fuga, a pesar de tratarse de una persona residente en otra localidad, circunstancia que añadía una mayor complejidad a la investigación.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como investigado por dos presuntos delitos de lesiones por imprudencia, así como por un delito de abandono del lugar del accidente. Asimismo, se ha tomado declaración a las personas atropelladas, dos varones de 20 y 46 años, cuya evolución es favorable.

La Concejalía de Seguridad felicita a los agentes actuantes "por su rápida intervención y profesionalidad, evitando que este tipo de comportamientos queden impunes y contribuyendo a reducir la alarma social que generan este tipo de hechos".

Este mismo grupo de agentes logró esclarecer en un breve espacio de tiempo otro atropello ocurrido meses atrás en la calle Vía Crucis, "lo que pone de manifiesto su especial dedicación y compromiso ante este tipo de sucesos", concluye el comunicado.