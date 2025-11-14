La Policía Nacional detiene a un varón en Albacete que se encontraba fugado de prisión desde 2022

ALBACETE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha llevado a cabo, el pasado mes de octubre, un operativo para proceder a la localización y detención de un varón que se encontraba fugado de la justicia desde principios del ano 2022.
Dicha persona se encontraba cumpliendo condena en centro penitenciario, aprovechando un permiso para fugarse, quedándole por cumplir más de ocho años de prisión por diversos delitos, entre los que destacan robo con violencia y robo con fuerza en las cosas.
Además, en el momento de su detección tenía vigente seis órdenes judiciales de búsqueda y detención por quebrantamiento de condena, conducción temeraria y falsedad documental, según ha informado la Policía en nota de prensa.
Según las investigaciones realizadas, este varón cambiaba de manera continua de domicilio, a fin de dificultar su localización, siendo auxiliado por diversos familiares. Durante las actuaciones, se pudo constatar como el detenido había extremado sus precauciones, no abandonando nunca las inmediaciones de su último domicilio.
Finalmente, previa autorización judicial, se llevó a cabo un dispositivo de entrada en el domicilio del investigado, procediendo a su detención e ingreso posterior en centro penitenciario, para el cumplimiento de las penas privativas de libertad pendientes.