Policía Nacional y Guardia Civil buscan a los autores del atraco a mano armada en un establecimiento de Toledo

El herido, vigilante de seguridad del establecimiento, no reviste gravedad

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se encuentran investigando los hechos en torno al atraco a mano armada en un establecimiento comercial de la cadena Media Markt en el parque comercial de La Abadía.

A pesar de las primeras informaciones, que apuntaban a entre 3 y 4 sospechosos, fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que el suceso ha tenido lugar en las instalaciones de La Abadía, elevando el número de autores hasta los 5.

Tras sustraer dos cajas de material del establecimiento ayudándose de la intimidación con pistolas simuladas, los sospechosos se habrían dado a la fuga en dos vehículos.

En cuanto al hombre herido durante el atraco, ha trascendido que se trata del vigilante de seguridad del establecimiento. A pesar de haber recibido un golpe en la cabeza durante los hechos, sus heridas no parece revestir gravedad.