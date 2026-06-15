La Policía Nacional identifica a los implicados en el tiroteo entre clanes en Puertollano

CIUDAD REAL 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha avanzado este lunes que la Policía Nacional ha identificado a las personas intervinientes en el tiroteo y riña entre clanes registrados el pasado 5 de junio en la barriada de Cañamares de Puertollano, que se saldó con una persona herida por arma de fuego, y que prosigue la búsqueda de los implicados mientras se mantiene el operativo policial para prevenir nuevos incidentes.

A preguntas de la periodistas momentos antes de intervenir en el acto de entrega de carnés 'Ciberexperto' de la Policía Nacional, el subdelegado del Gobierno ha asegurado que la situación en la barriada "es tranquila" en estos momentos y que no se han producido incidentes.

En todo caso, la Policía Nacional sigue investigando "para poner a los responsables de estos hechos ante la justicia" y muy pendiente para que no haya ningún tipo de altercados. "Estamos seguros de que más pronto que tarde se resolverá todo", ha concluido.

Los hechos se produjeron en la tarde del 5 de junio y se saldaron con un hombre de 47 años herido por arma de fuego que tuvo que ser intervenido en los quirófanos del Hospital de Puertollano, tras ser trasladado allí por su propia familia, y posteriormente derivado al Hospital de Toledo. Los vecinos aseguraban que en el transcurso de los hechos se pudieron escuchar varias detonaciones de armas de fuego.

El enfrentamiento tuvo lugar en el cruce de las calles Sancho Panza y Dulcinea de Puertollano, y desde entonces, dada la situación de tensión en la zona, la Policía Nacional ha establecido un operativo de seguridad ciudadana.