Policía sigue investigando el crimen de Lorenzo Pompiliu en Toledo tras 4 años: "El caso no está cerrado"

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha señalado que la Policía sigue investigando el crimen en Toledo de Lorenzo Pompiliu, tras cuatro años, cuando este joven de 21 años fue asesinado durante la madrugada del 1 de noviembre de 2021 en el barrio de Santa María de Benquerencia tras ser atracado.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, cuando se cumplen cuatro años de los hechos, la delegada del Gobierno ha señalado que el caso no está cerrado.

Del mismo modo, se ha referido, preguntada por ello, sobre el crimen de Miriam Vallejo, la joven de Alovera (Guadalajara) que fue asesinada en Meco (Madrid) en enero de 2019, añadiendo que se sigue investigando, mostrando su confianza en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajen para que la conclusión sea satisfactoria para la familia.

También se ha pronunciado sobre la pelea multitudinaria en la localidad toledana de Yeles que se produjo este sábado, en la que resultaron implicados dos menores, un caso en el que aún no se han producido detenciones al respecto, según Milagros Tolón.

PARADA DEL AVE EN TOLEDO

De otro lado, Tolón ha garantizado que Toledo tendrá parada de AVE dentro del proyecto de alta velocidad en el trazado Madrid-Lisboa y lo más importante, a su juicio, es "el trabajo conjunto de las administraciones, tanto del Ministerio de Transportes, como del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades. "Se está haciendo un buen trabajo conjunto".

"Hay buenas noticias, el AVE es una realidad y es imparable", ha insistido la delegada del Gobierno, reseñando que será también una realidad en Talavera de la Reina, donde el Ayuntamiento de la ciudad está trabajando de manera conjunta con el resto de administraciones en este ámbito.

Respecto a los tiempos del proyecto en ambas ciudades, tras conocerse que la Comisión Europea ha aprobado el calendario para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad, ha señalado que estos están condicionados por "temas burocráticos y administrativos".

Asimismo, sobre las alegaciones presentadas por el Gobierno regional y el Consistorio toledano, ha pedido esperar "al informe concluido del Ministerio".

Estas alegaciones recogían mantener la estación de Santa Bárbara como estación central y un andén pasante frente al Centro Comercial Luz del Tajo en unos terrenos de propiedad municipal.