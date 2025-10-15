El Polígono del Henares en Guadalajara dispone de 64 nuevas plazas de aparcamiento ante el crecimiento empresarial

GUADALAJARA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polígono Industrial del Henares en Guadalajara dispone ya de un nuevo aparcamiento con 64 plazas, concretamente ubicado en la calle Guadalajara Jalisco, con el fin de responder a las nuevas demandas de accesibilidad que requieren las empresas dado su crecimiento en cuanto a plantillas y producción.

Así lo ha avanzado este miércoles la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha señalado que se trata de una actuación que responde al programa de mejoras que está llevando a cabo el Ayuntamiento tanto en cuento a movilidad como a sostenibilidad y a seguridad.

"Esta actuación concreta responde a esas necesidad de movilidad, accesibilidad y seguridad", ha precisado tras recordar que hasta ahora algunos vehículos ya estaban teniendo problemas de aparcamiento.

Además, Guarinos ha detallado que también contribuirá a esta mejora el nuevo servicio de transporte público con sus nuevas líneas.

Según la regidora, si bien es verdad que la explanada donde se ha construido este aparcamiento es bastante más grande, ha aclarado que no se ha podido asfaltar toda porque es una zona que solamente permite la calificación o urbanización del 20% de la totalidad de la superficie de la parcela, que son unos 1200 metros cuadrados.

La actuación ha tardado en ejecutarse dos meses. Concretamente, se inició el 18 de agosto y ha concluido ya siendo el importe algo superior a los 43.000 euros.

"Guadalajara tiene un compromiso con la mejora de los polígonos industriales", recordando también que esta infraestructura forma parte también del Plan Asfalto "recuperado por este equipo de Gobierno".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha apuntado por su parte que con esta medida se permite una mejor accesibilidad a los puestos de trabajo y recordado que ya hay aprobadas otras actuaciones en la calle Dos de Mayo, en las inmediaciones del nuevo Campus, siendo la idea empezar las obras cuanto antes porque el crédito ya está disponible y el proyecto aprobado, actuación a la que se sumarán también otra en el entorno del asilo, en el Parque de la Concordia y San Roque.