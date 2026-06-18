PP acusa al Gobierno de García-Page de "renunciar" a la ley de tiempos máximos sanitarios y el PSOE lo niega

Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES C-LM

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de "renunciar" a la aprobación de la Ley de Tiempos Máximos de Atención Sanitaria que venía prometiendo desde 2015, mientras que los socialistas lo han negado.

Ha sido durante la celebración del pleno de las Cortes, donde los 'populares' llevaban una moción, que ha sido rechazada con los votos en contra de la mayoría socialista y a favor del PP y Vox, en la que, entre otras cosas, se instaba al Gobierno regional, y en especial a su presidente, Emiliano García-Page, a cumplir la palabra dada y "volver a los tiempos máximos de espera que estaban legislados, 20 días como máximo en prueba diagnóstica, 30 días para consulta externa, 90 días como mucho para operación quirúrgica", tal y como --aseguran los 'populares-- comprometió antes estas mismas Cortes regionales en la pasada legislatura.

Una moción, según ha recordado el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya durante su intervención en el pleno, que es consecuencia de la interpelación que los 'populares' realizaron al Gobierno de Emiliano García-Page el pasado 28 de mayo sobre la situación de los pacientes en la región, sobre el tiempo que tienen que esperar para ser atendidos por la sanidad pública y sobre las posibles soluciones que se pueden poner al sistema tras el "fracaso estrepitoso" del Gobierno de Page en materia de gestión sanitaria.

"Han pasado 20 días desde ese pleno, 20 días en los que lejos de atisbarse una solución, el Gobierno de Emiliano García-Page ha pisoteado definitivamente la esperanza de decenas de miles de castellanomanchegos de albergar una salida a la situación límite que, en materia de salud, muchos están padeciendo", ha subrayado.

Este texto de los 'populares' también pedía establecer de modo urgente un Plan Específico para la disminución de las listas de espera en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, desde el ámbito público, con una dotación económica de al menos 25 millones de euros, llevando a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para iniciar las actuaciones este mismo año.

El Grupo Parlamentario Popular también pide crear en su texto una Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada, así como dotar a la Atención Primaria de los recursos necesarios, tanto en personal, como en dotaciones técnicas, para poder dar respuesta a las necesidades del sistema.

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado regional, Juan Antonio Moreno, ha criticado que el Gobierno de García-Page haya renunciado a la aprobación de la Ley de Tiempos Máximos de Atención Sanitaria que venía prometiendo desde 2015. "Un anuncio que en la práctica evidencia el mayor fracaso político del Gobierno de socialista en materia sanitaria en Castilla-La Mancha".

Según asegura el portavoz 'popular', durante estos últimos 11 años, Emiliano García-Page ha tenido tiempo, ha tenido recursos, ha tenido competencias y ha tenido mayorías suficientes para haber transformado la sanidad, "pero ha preferido instalarse permanentemente en la política de titulares y de esas mentiras continuas". "García-Page es un fraude político en materia sanitaria".

PSOE DEFIENDE SU GESTIÓN SANITARIA

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha negado que la Consejería de Sanidad haya renunciado a la ley de tiempos máximos sanitarios. "Lo que ha dicho es que va a intentar que esa ley de garantías esté en consonancia con la que se está desarrollando en otras comunidades autónomas".

De listas de espera también ha hablado el parlamentario socialista, quien ha defendido que el plan de listas de espera del PSOE es fortalecer el sistema público sanitario de Castilla-La Mancha, "no cargárnoslo", como "hicieron ustedes", en relación al PP.

Dicho esto, ha acusado al PP de "desmantelar" el sistema sanitario público en Castilla-La Mancha cuando gobernó María Dolores de Cospedal para beneficiar --ha subrayado-- al sistema público-privado de la Comunidad de Madrid.

"Nuestro plan de listas de espera nos ha permitido, por ejemplo, pasar de 26.000 profesionales a 39.000 profesionales", ha sacado pecho el portavoz socialista, quien ha recordado que el próximo 22 de junio, los profesionales podrán pedir la carrera profesional que "quitó" el PP.

Finalmente, Ángel Tomás Godoy ha destacado que en estos momentos Castilla-La Mancha es "absolutamente puntera" en tecnología, que "nos permite diagnosticar mejor y tener una de las sanidades mejores de España, que es tanto como decir una de las del mundo".

VOX Y LAS LISTAS "FALSAS"

En representación del Grupo Parlamentario Vox, ha tomado la palabra Iván Sánchez quien ha cargado contra las listas sanitarias en el Sescam. "Sus listas son más falsas que las declaraciones de Zapatero", ha enfatizado.

Al igual que el PP, la formación de Santiago Abascal ha denunciado la "nefasta" gestión asistencial que "sufrimos en Castilla-La Mancha" y ha coincidido con los 'populares' en tildar a García-Page de "fraude". "Lo que debería ser una prioridad para cualquier cargo público, que es la salud, se convierte en la dejadez, el abandono y la precariedad. Y es que hay fotos que son tremendas", ha advertido.

Ha lamentado que haya pacientes y familiares "hacinados en los pasillos", esperando a que les den una cama en el hospital, algo que, según el diputado de Vox, le recuerda "más a esas imágenes que vemos en la televisión de países tercermundistas". Y eso --ha afeado-- es donde "nos está llevando este Gobierno a la sanidad de Castilla-La Mancha".

Para los de Abascal, "la sanidad pública es una de las principales perjudicadas del sistema autonómico". "Esta configuración del sistema sanitario, dividido en 18 sistemas de salud, lo único que provoca es desigualdad entre los españoles".

"Hoy el sistema sanitario de Castilla-La Mancha está al borde del colapso", ha apuntado Iván Sánchez, quien considera que hay que hacer una reforma profunda y priorizar la transformación del sistema en favor de una mejor calidad asistencial.