PP acusa a C-LM de "trampear" el informe PISA mientas Amador Pastor replica defendiendo "inversión y resultados"

Amador Pastor, desde la tribuna de oradores del Parlamento - CORTES C-LM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha acusado este jueves al Gobierno regional de "incumplir" sus compromisos educativos, denunciando falta de personal docente y sanitario en los centros, infraestructuras "parcheadas" con aulas prefabricadas y un posible "trampeo" en los resultados del último informe PISA.

Frente a estas críticas, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha defendido un grado de cumplimiento del 84% de los compromisos asumidos por el Ejecutivo de Emiliano García-Page en materia educativa y ha reivindicado un aumento "histórico" de la inversión en personal, infraestructuras y equipamiento, en contraste con la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal en la región.

La diputada popular María José Gil ha planteado esta interpelación en el Pleno de las Cortes regionales sobre el grado de cumplimiento de los compromisos educativos del Gobierno autonómico, a la que también han fijado posición los grupos Vox y Socialista. Gil ha cuestionado que los 876 nuevos docentes anunciados por la Consejería para este curso sean, en su mayoría, contratos a jornada completa, y ha reclamado detalles sobre su destino a centros de mayor complejidad. Asimismo, ha considerado insuficientes los 75 profesionales de enfermería y fisioterapia escolar previstos para atender a los más de 382.000 alumnos de la región.

La diputada 'popular' ha denunciado que las aulas prefabricadas se han convertido en "soluciones permanentes" pese al compromiso de eliminarlas, y ha criticado que la partida de infraestructuras para 2026 sea un 34% inferior a la de 2024. Según ha señalado, citando datos del portal de transparencia de la Junta, el Ejecutivo regional habría dejado de ejecutar 566 millones de euros en inversión educativa entre 2016 y 2025.

Gil ha reprochado también al Gobierno regional que la gratuidad educativa de 0 a 3 años, prometida "durante dos legislaturas", no llegue de forma efectiva a los tramos de 0 a 1 y de 1 a 2 años, así como la falta de planificación en los programas de bilingüismo, en las escuelas oficiales de idiomas y en los centros de educación de personas adultas.

Sobre el informe PISA 2025, la diputada popular ha reclamado explicaciones al Gobierno regional después de que medios de comunicación de ámbito nacional se hayan hecho eco de un posible "trampeo" en la preparación de las pruebas, y ha exigido la comparecencia del presidente autonómico para aclarar la cuestión. Gil ha subrayado que, pese a la mejora respecto a ediciones anteriores, Castilla-La Mancha sigue por debajo de los resultados de PISA 2015 en las tres competencias evaluadas (matemáticas, ciencias y comprensión lectora) y ha alertado de que la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 15,7%, varios puntos por encima de la media nacional (12,8%).

COMPROMISOS CUMPLIDOS E INVERSIÓN "HISTÓRICA"

En su respuesta, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha explicado que, de los 208 compromisos asumidos por su departamento en el programa de gobierno 2023-2027, 110 están cumplidos al 100%, 76 se encuentran avanzados y 20 en marcha, quedando solo dos por iniciar.

Pastor ha precisado que los 876 nuevos docentes responden, en su mayor parte (770), al acuerdo firmado con ANPE, UGT y Comisiones Obreras para reducir a 18 las horas lectivas del profesorado de enseñanzas medias, además de 106 cupos adicionales destinados a planes de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.

En materia presupuestaria, Pastor ha contrapuesto la inversión educativa actual con la etapa de Cospedal, a la que ha atribuido un recorte diario de un millón de euros, frente a los 6,9 millones de euros que, según ha dicho, invierte diariamente el Gobierno de García-Page. Ha cifrado en un 80% el incremento del gasto público por alumno en la región, hasta situarlo en torno a 6.500 euros.

Sobre infraestructuras, el consejero ha reivindicado una inversión de 341 millones de euros desde 2015, con 52 nuevos centros educativos y un incremento del 1.695% en el capítulo de inversiones respecto a la etapa de Cospedal. En cuanto a la climatización de centros, ha señalado que ya hay ejecutados 37,5 millones de euros, 26,5 de ellos para ayuntamientos, y ha anunciado 23 millones adicionales, aprobados la semana pasada en Consejo de Gobierno, para completar el 100% de las actuaciones previstas dentro de un plan dotado con 80 millones de euros.

El consejero ha defendido igualmente el cumplimiento de la gratuidad educativa de 0 a 3 años, con más de 3.760 nuevas plazas públicas y 12.200 plazas gratuitas para el tramo de 2 a 3 años, y ha recordado que el anterior Gobierno del PP paralizó los proyectos de 18 escuelas infantiles y las obras de otras tres.

Respecto al informe PISA, Pastor ha destacado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha mejorado sus resultados en Ciencias en un contexto de caída generalizada a nivel nacional, y ha reivindicado que la región cuenta con el mejor "clima" escolar y la mejor valoración del alumnado hacia su profesorado. El consejero ha rechazado cualquier posibilidad de manipulación en las pruebas, atribuidas a la OCDE, y ha lamentado que el PP haya "puesto en duda" la profesionalidad de la inspección educativa regional.

VOX PIDE CENTRAR EL DEBATE EN LAS CARENCIAS

Por su parte, el diputado de Vox Luis Blázquez ha reconocido algunos de los compromisos ejecutados por el Gobierno regional, como la ampliación de la ratio en segundo de Primaria, la implantación de las 18 horas lectivas o el incremento de 876 docentes este curso, pero ha reclamado que esas cifras no oculten "los problemas que siguen existiendo" en la región.

Blázquez ha criticado el funcionamiento del sistema de adjudicaciones docentes al inicio de curso, con "incidencias y retrasos" denunciados por los sindicatos, y ha pedido una dotación suficiente de auxiliares técnicos educativos para el alumnado con necesidades especiales.

El diputado de Vox ha reclamado también garantías de profesorado, especialistas y transporte para la escuela rural, y ha cuestionado que el plan de climatización de centros figure como "cumplido" en la web del Gobierno regional cuando, según ha dicho, se ha presentado en septiembre para climatizar 12.000 aulas en 1.000 centros de cara al curso 2026-2027.

Blázquez ha reclamado, además, datos sobre la cobertura del transporte escolar para alumnado de Bachillerato y Formación Profesional que debe desplazarse fuera de su localidad, y ha reivindicado un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la autoridad del profesorado.

EL PSOE ACUSA AL PP DE "DESMANTELAR" LA EDUCACIÓN

De su lado, la diputada socialista Paloma Jiménez ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha acusado al PP de no presentar "ni un solo compromiso" propio en materia educativa. Jiménez ha destacado la evolución de Castilla-La Mancha en el informe PISA, con avances del puesto 15 al 6 en Ciencias, del 13 al 5 en Lectura y del 14 al 6 en Matemáticas, situándose la región por encima de la media española en las tres competencias.

La diputada socialista ha defendido que la gratuidad educativa de 0 a 3 años es "real" en aquellos municipios con aulas unitarias en las escuelas infantiles, y ha recordado que el anterior Gobierno del PP cerró 70 escuelas rurales, frente a las 40 reabiertas por el Ejecutivo de García-Page desde 2015.

Jiménez ha reivindicado también la gratuidad de la primera matrícula universitaria y el nuevo contrato-programa con la Universidad de Castilla-La Mancha, dotado con más de 1.300 millones de euros, un 30% más que el anterior.