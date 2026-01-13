El PP acusa a Page de mentir por no trasladar al Plan Anual Normativo de la Junta las propuestas que prometió para 2026

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha acusado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de mentir por no presentar en el Plan Anual Normativo de la Junta para 2026 las medidas que había anunciado en el Debate sobre el Estado de la Región.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Toledo, donde ha recordado que "Page promete bajar impuestos y no aprueba la ley" y "promete una ley sanitaria desde hace seis años y no la tramita". "Promete, miente y repite", ha lamentado, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Hernández ha denunciado que García-Page "ha vuelto a estafar a los castellanomanchegos" tras comprobarse que "las dos grandes promesas" que anunció en el Debate del Estado de la Región no existen en el Plan Anual Normativo de la Junta para 2026, presentado este lunes en las Cortes regionales.

"Lo de Page ya no es propaganda, es una estafa política en toda regla, ya que anuncia medidas que sabe perfectamente que no va a cumplir y dice lo que la gente quiere oír y luego no hace absolutamente nada", ha afirmado.

Según ha explicado la portavoz, ni la Ley de Tiempos Máximos de Espera Sanitaria ni la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aparecen en ninguna previsión legislativa, lo que demuestra que García-Page "mintió conscientemente cuando las vendió como medidas estrella para 2026".

SANIDAD, UNA "ESTAFA REITERADA" DESDE 2019

Hernández ha recordado que la Ley de Tiempos Máximos de Espera Sanitaria lleva prometida desde 2019, García-Page volvió a anunciarla en 2023 y la ha vuelto a prometer ahora para 2026. "Tres anuncios, cero leyes. Eso tiene un nombre, estafa", ha señalado.

Mientras tanto, Castilla-La Mancha sufre "listas de espera desbordadas, profesionales sanitarios sin estabilidad, promesas incumplidas como la carrera profesional sanitaria y una Atención Primaria abandonada".

Hernández ha incidido en que "Page utiliza la sanidad para hacer campaña permanente, pero nunca para legislar", porque "sus anuncios sanitarios son humo y los pagan los pacientes y los profesionales".

La portavoz del PP ha criticado que "no hay ninguna bajada de impuestos aprobada ni prevista, pese a lo que Page anunció públicamente", ya que "para bajar impuestos hay que aprobar leyes".

Hernández ha denunciado que Castilla-La Mancha mantiene uno de los ITP más altos de España, castigando especialmente a los jóvenes. "Aquí se paga un 9 por ciento, mientras que en Madrid es el 4 por ciento, lo que supone entre 10.000 y 12.000 euros más por un piso medio".

"Un joven paga 12.000 euros más por comprar una vivienda en Illescas que en Parla. Eso no es casualidad, es una decisión política de Page, que prefiere freír a impuestos antes que ayudar", ha concluido.