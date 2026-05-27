PP Albacete pedirá en el pleno de este jueves que socialistas de la ciudad "condenen la corrupción" del partido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de sanción de la reforma del Apartado 3 del Artículo 69 de la Constitución Española, en el Palacio de la Zarzuela, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). La reforma del Apartado 3 del Artículo - Carlos Luján - Europa Press

ALBACETE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete ha informado de la moción que presentará al Pleno del mes de mayo que tendrá lugar este jueves, 28 de mayo, "para condenar la corrupción vinculada del PSOE y exigir un pronunciamiento público de los responsables políticos de este partido en Albacete".

A través de esta iniciativa, el Grupo Popular propone al Pleno del Ayuntamiento condenar rotundamente "la corrupción sistemática protagonizada en los últimos años por el Gobierno del PSOE", tal y como informan en un comunicado.

Asimismo, insta a los representantes políticos del PSOE en la provincia de Albacete, al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, al presidente de la Diputación Provincial y secretario general del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero, al diputado nacional Emilio Sáez, así como a diputados regionales, nacionales, senadores y concejales socialistas del Ayuntamiento de Albacete a que "muestren públicamente su condena ante estos casos de corrupción".

Del mismo modo, solicita a los diputados nacionales y senadores socialistas por Albacete, Emilio Sáez, Ana Belén Iniesta y Amparo Torres, a que se personen en las causas judiciales abiertas contra sus compañeros de partido.

El Grupo Popular asegura que esta moción responde "a su compromiso con la defensa de la transparencia, la ejemplaridad y el respeto a las instituciones democráticas, convencido de que la corrupción no puede tener cabida en la vida pública y debe ser condenada sin ambigüedades".

Desde el PP lamentan "el deterioro constante de la imagen de las instituciones españolas" y, en consecuencia, la del país, "desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que el Ejecutivo socialista se ha visto salpicado por numerosos casos de corrupción política que afectan gravemente a la calidad democrática y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

Desde el Partido Popular consideran que "los incontables casos corrupción política protagonizados por el PSOE no son casos aislados y constituyen ya un mal endémico" ligado a todas áreas del Gobierno, abarcando "desde la mujer y el hermano del presidente, dos exsecretarios generales del partido, un ministro hasta llegar a la primera imputación en la historia de nuestra democracia de un expresidente, asegurando que toda esta corrupción supone una amenaza para la calidad democrática de nuestro país, mermando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el propio funcionamiento del Estado de Derecho".

En este sentido, el PP considera que "el PSOE es el partido más corrupto de la historia de España plagado en los últimos tiempos de condenas, investigaciones y procedimientos actualmente abiertos".

ENUMERACIÓN DE CASOS

Cita "los ERE de Andalucía con el reparto de altos cargos del PSOE de fondos públicos destinados a los parados y que supuso la condena de dos expresidentes de la Junta de Andalucía; el caso de los cursos de formación en Andalucía; el caso Tito Berni con sobornos y extorsiones a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas, donde además se descubrieron fiestas relacionadas con la trama que incluían prostitución, alcohol y drogas; el caso Koldo con una trama de sobornos en la compra de mascarillas implicando a José Luis Ábalos, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE y al propio Koldo García Izaguirre, todos ellos personas de máxima confianza de Pedro Sánchez".

Aluden además "el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, el de David Sánchez, por presuntas irregularidades en la contratación del hermano del residente del Gobierno por la Diputación de Badajoz, así como en posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias".

"Una larga lista a la que debe añadirse el último escándalo que ha salpicado por primera vez en la historia a un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido imputado, entre otros, por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra', así como la entrada esta misma mañana de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido".

Desde el Grupo Popular señalan que "la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias y el fraude han marcado la acción del Gobierno socialista", defendiendo la necesidad de preservar la convivencia democrática, la transparencia y el buen gobierno.

Desde el Partido Popular consideran que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, tienen la obligación de exigir integridad institucional y rendición de cuentas. Y por este motivo exigen a los representantes socialistas que se pronuncien de manera "clara y contundente" ante los casos de corrupción que están afectando a la imagen de España.