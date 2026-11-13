PP arranca en C-LM la campaña con la que quiere "gestionar España desde la decencia y desterrar la delincuencia"

Pegada de carteles del PP en Albacete. - PP

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha entrado en campaña electoral tras los tradicionales actos de pegada de carteles a lo largo de las cinco provincias.

Desde Albacete, el presidente del PP en esa provincia, Manuel Serrano; junto a los cabezas de lista al Congreso y Senado para las elecciones generales del 29-N, Francisco Navarro y Miriam García, han mostrado su plena confianza en el cambio político que llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo, pues se trata "de volver a gestionar España desde la decencia, y desterrar de una vez la delincuencia".

Durante su acto de pegada de carteles con la que oficialmente comienza la campaña electoral, el cabeza de lista del partido al Congreso ha afirmado que "los españoles tenemos la oportunidad de propiciar un cambio necesario, porque el Gobierno está para solucionar problemas, no para generarlos".

"El PSOE de Sánchez no ha traído más que problemas a los españoles, agravada por la corrupción que ha perjudicado gravemente el funcionamiento de los servicios públicos y con continuas subidas de impuestos", ha aseverado Navarro, convencido de que el cambio es "más necesario que nunca, ya que Feijóo tendrá que enfrentarse a la reconstrucción de España, tendrá que levantar el ánimo de un país para que el funcionamiento de ley importe, y que el esfuerzo de trabajar merezca la pena".

De su lado, Serrano ha destacado que "lo primero que ha hecho Feijóo es presentar un programa electoral, un contrato con los españoles, mientras que el PSOE sólo presenta excusas tras ocho años de gobierno con Pedro Sánchez", señalando que esta "es la hora del cambio, España lo necesita y además llegará de la mano de un candidato solvente y honesto como Feijóo de cara a unas elecciones en las que España se juega más que nunca".

"LA MEJOR CANDIDATURA POSIBLE" EN CIUDAD REAL

Carmen Fúnez, desde Ciudad Real, ha asegurado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son una cita decisiva para el futuro de España, porque el país "no se está jugando solamente la viabilidad de los servicios públicos o la esperanza de los españoles". "Nos estamos jugando España".

Durante el acto de inicio de campaña celebrado en Ciudad Real junto al presidente provincial, Miguel Ángel Valverde y al resto de los integrantes de las candidaturas al Congreso y al Senado, Fúnez ha mostrado su orgullo y responsabilidad por encabezar "la mejor candidatura posible", integrada por "personas con experiencia de gestión, conocimiento de la realidad de la provincia y capacidad para trabajar por sus ciudadanos".

Una candidatura que, ha afirmado, "no solo se va a dejar la piel durante la campaña, sino también cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España".

"QUE CUENCA TENGA MÁS PESO EN MADRID"

Raquel Oliver, cabeza de lista del PP en Cuenca, ha dicho en la pegada de carteles de la capital conquense que afronta el inicio de campaña "con ilusión, energía y un objetivo claro".

Objetivo queno es otro que "conseguir un Gobierno con Feijóo y que Cuenca tenga más peso y voz en Madrid".

Para Oliver, representar a la provincia pasa por "conocer de primera mano sus necesidades y mantener un contacto permanente con quienes viven y trabajan en sus pueblos".

Oliver ha compartido liturgia arropada por el presidente provincial de su partido, José Martín Buro; y el líder regional, Paco Núñez.