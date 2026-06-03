PP asegura que Page es "el cómplice número uno" de las "tramas de corrupción" socialistas "al no romper con Sánchez"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado este miércoles que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "al no romper con Sánchez" es también "el cómplice número uno" de las "tramas de corrupción socialistas" que actualmente están siendo juzgadas en los tribunales españoles, "que avergüenzan a todos los españoles".

En rueda de prensa, Agudo ha asegurado que Emiliano García-Page "es una auténtica decepción" y que hoy ha vuelto a demostrarlo al desaprovechar la oportunidad de actuar contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a disponer de un importante "altavoz nacional".

"El presidente socialista de Castilla-La Mancha nos tiene muy acostumbrados a crear expectativas muy altas para después hacer lo que mejor sabe hacer, decir mucho y no hacer nada".

La dirigente 'popular' ha señalado que García-Page ha perdido una oportunidad muy importante para atender la petición realizada por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien le ha reclamado que actúe si realmente quiere la convocatoria de elecciones generales, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Si Page quiere que haya elecciones generales lo tiene en su mano, que pida a sus ocho diputados nacionales socialistas de Castilla-La Mancha que rompan con Pedro Sánchez o, en caso contrario, que los cese, comenzando por su número dos".

La secretaria general del PP regional ha advertido de que, al no hacerlo, García-Page se convierte en "un cómplice necesario del sanchismo". En este sentido, ha asegurado que el presidente autonómico "al no romper con Sánchez" es también "el cómplice número uno" de las tramas de corrupción socialistas que actualmente están siendo juzgadas en los tribunales españoles, "que avergüenzan a todos los españoles".

Asimismo, Agudo ha acusado a García-Page de ser corresponsable de la "degradación institucional y del deterioro que está sufriendo España bajo los gobiernos socialistas". También ha censurado que critique públicamente determinadas actuaciones del Ejecutivo central mientras mantiene su apoyo parlamentario.

"Todo lo que él critica, al final, lo está sosteniendo con los votos de sus ocho diputados en el Congreso, y solamente Page puede poner fin al sanchismo y todo lo que está sucediendo, lo tiene fácil", ha señalado, añadiendo que Page también es responsable de los ataques que se están produciendo contra jueces y magistrados desde el Gobierno de España. Sin embargo, ha lamentado que el presidente regional prefiera "seguir engañando a los ciudadanos".

Afortunadamente, ha apostillado Agudo, "cada vez son más los ciudadanos que no se dejan engañar por los titulares" del presidente autonómico y ha defendido que existe una diferencia evidente entre lo que dice y lo que finalmente hace. "Lo que dice y lo que luego no hace solamente corresponde a una estrategia, a la estrategia de los votos, a García-Page solo le importan los votos que puede perder por Sánchez".

Además, ha criticado que el presidente regional no priorice los problemas reales de los ciudadanos, recordando que Castilla-La Mancha registra un 34% de población en riesgo de pobreza. "A Emiliano García-Page solo le importan los votos. Nada más. El PSOE y los votos", ha aseverado.

"Page es un bluff que sigue engañando a todos los españoles, habla mucho y no hace nada. Y hoy teniendo un altavoz como el que ha tenido esta mañana y no anunciar que sus 8 diputados van a retirar el apoyo a Sánchez, lo que hace es decepcionar de nuevo a todos los castellanomanchegos y convertirse en ese cómplice necesario para que Sánchez y el sanchismo continúen degradando nuestro país y causando daño a la democracia española", ha zanjado.