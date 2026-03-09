PP carga contra la "nefasta y negligente" gestión de la sanidad en C-LM y alerta de mala situación de listas de espera

Juan Antonio Moreno Moya, diputado del PP de Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha considerado que el "abandono y la dejadez" del Gobierno de la región al sector sanitario acumula ya "diez años" de "echar la culpa a otros de su inoperancia". Una gestión "nefasta y negligente" que se salda, según su argumento, en consultas cerradas, Atención Primaria deficiente y listas de espera al alza.

En rueda de prensa, ha asegurado que la sanidad de la región está peor que hace diez años, bien para pedir consulta médica, bien para atención especializada, bien para una operación.

"Estas son las cifras reales de la sanidad de Castilla-La Mancha. Hay más gente a atender, más tiempo de espera, más colapso en el sistema y profesionales que no pueden hacer frente a la carga existencial", ha indicado.

La política sanitaria, ha dicho, "debería ser la principal preocupación", pero "no es así" porque el PSOE al frente del Gobierno "está en la política de titulares" y no en la gestión de lo público.

Y es que la "nefasta y negligente" gestión de la sanidad hace que "se retrasen los diagnósticos" dejando a pacientes en la "incertidumbre".

"El Gobierno ha tenido diez años para dar respuesta, pero ha originado que la sanidad tenga peores estructuras para satisfacer a los pacientes", ha aseverado el parlamentario albaceteño.

PROBLEMAS EN LOS PUEBLOS

Ha citado aquí los problemas en la sanidad en zonas rurales, "con consultas cerradas y pacientes que tienen que marcharse a localidades cercanas".

En Atención Primaria, en el ámbito rural y en el ámbito urbano hay "importantes demoras" y hay pacientes que incluso cuentan doce días para poder ser atendidos de manera presencial en sus médicos de cabecera. En algunos casos, incluso, apunta a "veintidós días de espera" para una consulta telefónica.

Esta situación hace que los pacientes "tengan que ir a urgencias" en vez de al sistema habitual, lo que provoca que se "colapsen" y que se usen más los servicios públicos.

Un escenario ante el que el Gobierno de Castilla-La Mancha no acelera la ley de tiempos máximos de espera mientras "somos la región con más pacientes esperando más de seis meses una operación".

Según datos esgrimidos por el diputado, imputándoselos al Ministerio de Sanidad, ha dicho que Urología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica o Neurología son segmentos sanitarios donde en Castilla-La Mancha hay más pacientes esperando más de seis meses.

Tras citar la huelga prevista para el próximo mes de junio, ha apuntado que el Gobierno "es incapaz de dar respuesta". "Los que vivimos el día a día sabemos lo que está ocurriendo".

CONTRAPOSICIÓN

Como contrapunto, ha puesto de relieve el trabajo del presidente del partido en la región, Paco Núñez, quien, ha recordado, ya ha planteado la necesidad de recuperar la carrera profesional.

A esto ha sumado las gestiones y reuniones mantenidas por el líder 'popular' con todo el sector, todo ello con la vista puesta en asumir el Gobierno el próximo año y "revertir" la situación.