El PP carga contra la política del Gobierno de C-LM en materia deportiva y la califica como "un ejercicio de propaganda"

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha afirmado que García-Page ha convertido la política deportiva de Castilla-La Mancha en un "ejercicio de propagando" y ha defendido que "debería utilizar los 686 millones adicionales en construir un legado para todos".

Así se ha referido Redondo en declaraciones a los medios de comunicación en la sede regional, donde ha criticado a García-Page "la falta de estrategia y visión de futuro" gestionando Castilla-La Mancha como región europea del deporte, ya que se ha limitado "a celebraciones puntuales, en lugar de construir un verdadero legado", según ha trasladado el PP en nota de prensa.

"Ha recortado y limitado programas de apoyo municipales. En lugar de inversiones estructurales, se han gastado 500.000 euros en celebraciones de ese título europeo, con impacto efímero y sin resultados duraderos. La gestión del programa Somos Deporte 3.18 es desigual y deficitaria. En Cuenca y Guadalajara se han suspendido pruebas y publicado calendarios tarde, lo que ha generado incertidumbre en clubes y en familias", ha declarado Redondo.

Asimismo, ha denunciado que en municipios pequeños la oferta de competiciones es totalmente limitada.

"Existe una falta de continuidad y planificación que desanima a la participación y provoca que los niños de Castilla-La Mancha no tienen las mismas oportunidades según la provincia o el municipio donde vivan, y eso es inaceptable", ha declarado el diputado autonómico.

Nacho Redondo ha subrayado que la mayor parte de las subvenciones se concentran en grandes clubes y en federaciones, mientras que el deporte base, el femenino y el adaptado, además de las infraestructuras locales, quedan en segundo plano.

"Eso transmite la idea de que el deporte en Castilla-La Mancha es sólo para unos pocos, en lugar de ser un derecho accesible a todos los ciudadanos, excluye en lugar de integrar. Castilla-La Mancha merece una política deportiva seria, estable y, sobre todo, con visión de futuro. El deporte no debe ser propaganda, el deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es integración social y el deporte es motor económico. Lo que venimos viendo es un partido socialista más pendiente de las fotos que de las personas", ha afirmado el parlamentario regional.

Frente a esta gestión, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha propuesto un plan estratégico y equilibrado para transformar el deporte castellanomanchego y aprovechar esos nuevos fondos que va a recibir el Gobierno regional, "invirtiendo en la gente, en las infraestructuras y en la igualdad de oportunidades para que el deporte sea verdaderamente un orgullo de Castilla-La Mancha y una inversión a futuro".

Entre las propuestas, el diputado regional ha señalado la necesidad de establecer calendarios provinciales con antelación "sin suspensiones ni retrasos injustificados"; competiciones en zonas rurales; implantación de becas deportivas para familias vulnerables y dotación de material gratuito en centros educativos; la creación de un plan de deporte universitario con ligas regionales y convenios entre campus.

En cuanto a infraestructuras deportivas municipales, la creación de un fondo de inversiones de deporte local destinado a pabellones, campos, pistas y gimnasios escolares, especialmente en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

Además de un plan de renovación de instalaciones deportivas escolares con criterios de eficiencia energética; la creación de más campeonatos autonómicos como escaparate de talento local; así como, un programa de apoyo a deportistas olímpicos y paraolímpicos de Castilla-La Mancha que van a participar en Los Ángeles 2028.

"También es necesario apoyar a clubes y federaciones con convenios condicionados a que desarrollen programas de cantera; la creación de un programa inclusivo destinado al deporte femenino, pero también al adaptado, con becas específicas y convenios con asociaciones de carácter social".

Finalmente, Nacho Redondo ha insistido en que el PSOE de García-Page ha convertido la política deportiva en "un ejercicio de propaganda" cuando debería ser un motor de desarrollo para Castilla-La Mancha.

"Necesitamos un modelo equilibrado, inclusivo y con visión de futuro que convierta parte de esos 686 millones de euros adicionales que va a recibir el Gobierno en un legado tangible para todos, desde los escolares de un pequeño municipio hasta los clubes que representan la región en competiciones nacionales o internacionales", ha zanjado.