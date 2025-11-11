PP celebra la "entente cordial" con los socialistas para el nuevo Estatuto de C-LM: "Para una vez que se produce..."

Archivo - El diputado del PP Enrique Belda Pérez-Pedrero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso de los Diputados Enrique Belda ha celebrado la "entente cordial" entre su partido y el PSOE para llevar a la Cámara Baja el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y ha criticado a los partidos que quieran "sacar partido" de este acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias tanto en las Cortes regionales como en el Parlamento nacional. "Para una vez que se produce...", ha añadido.

Belda ha puesto el foco en el "mensaje" que estarían mandando los políticos a la población "si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la norma fundamental básica de Castilla-La Mancha", recordando el "exceso de polarización" y el "ataque a las instituciones del Estado" que se está produciendo en la actualidad.

"Yo me quedo bastante preocupado porque se quiere marcar nuevamente, y estamos muy acostumbrados en esta Cámara, un muro de separación entre unos y otros", ha señalado, indicando al resto de partidos que "si hay cuestiones que les preocupan" pueden trabajar para "pulir" el texto en el trámite de elaboración.

Con respecto al propio Estatuto, ha considerado que las instituciones "necesitan, hoy más que nunca, fortaleza" y crear "un armazón jurídico" para los derechos y las libertades en la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, Belda se ha dirigido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, para decirle que "es un error de todos los países menos desarrollados el pensar que cambiando las instituciones, cambiando la constitución, se van a solventar los problemas".

"Aquí lo podríamos transponer, es un error pensar que cambiando el Estatuto de Autonomía vamos a arreglar los problemas. Los podremos afrontar mejor, vamos a proteger mejor jurídicamente a los ciudadanos, pero no se equivoque, lo que a los ciudadanos les protege es gestionar bien la sanidad, gestionar bien la educación, gestionar bien la economía", ha advertido.