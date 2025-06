PP contesta a Page que "sí que hay una salida": "Un manojo de ocho llaves en el Congreso" para que Sánchez salga

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha contestado al presidente regional, Emiliano García-Page que "sí que hay una salida" a la situación actual en el partido, y es "un manojo de ocho llaves en el Congreso" para abrir la puerta a la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Hernández ha lamentado que, una vez más, Emiliano García-Page "no vaya a hacer absolutamente nada, como ha dejado claro esta mañana" durante una entrevista en COPE, tal y como ha informado el PP en un comunicado.

"Page no piensa hacer nada. Ha salido triste, compungido, en su particular teatro al que ya nos tiene acostumbrados, no sabemos si maquillado o no, no sabemos si había desayunado o no, pero lo que sí que sabemos es que ha salido, como siempre, demostrando su cobardía y sin ninguna intención de hacer absolutamente nada manteniendo que no hay salida".

Frente a eso, la portavoz ha argumentado que sí hay una salida clara, pero García-Page "tiene la puerta cerrada con llave" y ha aseverado que no ha explicado en esa entrevista por qué no quiere abrir esa puerta y echar a Pedro Sánchez. "Page tiene la llave para abrir esa puerta y darle salida inmediata a Sánchez. Eso es lo que le ha faltado explicar esta mañana".

"Sus ocho diputados en el Congreso pueden abrir la puerta y Sánchez saldría inmediatamente. El tema es que hay que tener valentía para hacerlo y Emiliano García-Page ha vuelto a demostrar que no la tiene. Page tiene un manojo con ocho llaves, pero ha dicho lamentablemente que no las va a utilizar".

En ese sentido, Hernández ha apostillado que al no usar ese "manojo de ocho llaves", automáticamente García-Page se está convirtiendo en "cómplice" de Pedro Sánchez y del Sanchismo.

Asimismo, la portavoz del PP regional ha criticado que, si tuvieran coherencia con sus palabras, hoy tendrían que dimitir automáticamente los ocho diputados del PSOE. "Hoy el propio Page ha dicho que si fuera diputado hubiese dimitido ya. Y ellos no lo han hecho. Esperemos que a lo largo del día de hoy lo hagan. Y si no, lo que tendría que hacer hoy el propio Page es cesar inmediatamente a Sergio Gutiérrez, su secretario de organización y su número dos. Sergio Gutiérrez es a Emiliano García-Page lo que son Ábalos y Santos Cerdán a Pedro Sánchez. Exactamente lo mismo", ha zanjado.