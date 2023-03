PP y CS avalan la modificación de la Ley de Empleo Público propuesta por el PSOE, que reducirá interinidad

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha cerrado con acuerdo de la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que, planteada por el PSOE, aspira a reducir la adjudicación de plazas vacantes del personal funcionario de la Administración regional, agilización que, entre otras cosas, va a permitir mermar la interinidad.

Con esta proposición de ley, que modifica el artículo 68.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de la norma, el Ejecutivo regional pretende instaurar el concurso permanente para los puestos de trabajo de los cuerpos y escalas de personal funcionario, teniendo en cuenta la experiencia positiva de este procedimiento de provisión en el ámbito del personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para ello añade un nuevo párrafo a dicha norma, que contempla la posibilidad de que los puestos de trabajo no singularizados, esto es, aquellos que no requieren una provisión especializada por no ser necesaria la valoración de méritos o requisitos específicos, puedan cubrirse con carácter definitivo mediante una convocatoria única a través de un concurso permanente.

"Con este procedimiento de provisión aumentará la frecuencia de adjudicaciones de las plazas vacantes de los puestos de trabajo no singularizados, pues mediante el concurso permanente habrá varias adjudicaciones cada año", alega el PSOE.

De igual modo, asegura que con esta mayor frecuencia en la adjudicación de plazas vacantes se pretende conseguir el objetivo de aumentar la provisión con carácter definitivo y de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad de las plazas que vayan quedando vacantes.

El concurso permanente permitirá reducir tanto el número de plazas vacantes desempeñadas mediante una forma de provisión temporal como el tiempo de desempeño temporal de esas plazas.

Por un lado, porque, al haber cada año varias adjudicaciones, se reducirá tanto el número de las comisiones de servicio que actualmente se conceden para desempeñar esas plazas como el tiempo de duración de esas comisiones de servicios, indican los socialistas.

Y, por otro lado, porque también se reducirá el tiempo de duración de los nombramientos de personal funcionario interino para desempeñar plazas vacantes, contribuyéndose así a cumplir con el plazo de tres años previsto en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público, que, como máximo, puede durar un nombramiento de interinidad para desempeñar una plaza vacante.

"Con el concurso permanente se pretende también promover tanto la promoción profesional del personal funcionario de carrera como la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, pues, al haber más adjudicaciones al año, dicho personal tendrá más posibilidades de ascender en la estructura de puestos de trabajo o de obtener un puesto de trabajo que permita una mayor conciliación laboral y familiar".

MODIFICACIÓN POSITIVA PARA EL PSOE

Tras desgranar los objetivos de la modificación, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha agradecido el apoyo de los grupos de la oposición a esta proposición de ley que es "muy sencilla y positiva", y que emana del acuerdo unánime alcanzado en enero en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Es una buena fórmula para proveer puestos de trabajo de forma continúa en los concursos, y va a permitir reducir el personal interino para que no permanezca más tiempo de lo que la ley indica, que sería un máximo de tres años, a fin de regularizar una situación que, a veces, se ha excedido", ha señalado.

CS PIDE MODERNIZAR EL ACCESO

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, no ha dejado pasar la oportunidad para criticar que la sesión plenaria de este jueves tendría que haber comenzado con tres declaraciones institucionales, relativas al Día Internacional de la Mujer, a las trabajadoras de la Limpieza en Castilla-La Mancha y a los "hombres y mujeres que están sufriendo la invasión de Ucrania, pero "no se han puesto de acuerdo", ha afeado a PSOE y PP.

En cuanto a la modificación, el parlamentario de CS ha dicho que su formación no se niega a ese cambio "muy puntual" que va a favorecer tanto a la administración pública como a sus empleados, aunque "no es la reforma que la función pública realmente necesita para dotarse de un sistema de selección recursos humanos acorde al siglo XXI".

Por ello, y tras criticar que los exámenes de acceso que se realizan en la actualidad siguen siendo igual que los de 1989, ha lamentado que el Ejecutivo regional no aproveche la ocasión para abordar el cambio que modificar dicho sistema, "que es más propio de siglo XIX que de siglo XXI".

EL PP RECLAMA "IGUALDAD Y TRANSPARENCIA"

En tono conciliador se ha mostrado también la parlamentaria del PP Gema Guerreo, que ha asegurado que su grupo "no tiene nada qué decir" si la modificación propuesta por los socialistas trata de agilizar la contratación de personal funcionario, cubrir vacantes y ofrecer servicios públicos de calidad a los castellanomanchegos.

No obstante, sí ha alertado que el PP estará "vigilante" para "evitar una mala aplicación" del desarrollo de dicho reglamento de concurso permanente", para que se den "todas las garantías para los empleados públicos y se haga en condiciones de "igualdad y transparencia".

De igual modo, ha emplazado al Gobierno regional a abordar la modernización de la administración pública y de los procesos de selección de personal y a simplificar trámites administrativos, "excesivamente complicados en su mayoría", simplificación ha aseverado, que "ahorraría tiempo y dinero a la administración regional".

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, encargado de poner el broche final a este primer asunto de la sesión plenaria, ha agradecido a los grupos haber trasladado en las Cortes lo que ha sido "unánime" en la mesa de negociación.

PLANTILLA REJUVENECIDA

El consejero, en su réplica, ha tranquilizado a la diputada del PP asegurando que lo que se ha consensuado con los representantes sindicales es el desarrollo reglamentario de ese concurso permanente. "Tiene garantía de que se van a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como ocurre en todos los procesos de selección".

Dicho esto, ha apuntado que tras la resolución de las últimas ofertas de empleo público la media de edad del personal de la Administración regional se ha "rejuvenecido 10 años", al tiempo que ha presumido de que los sucesivas Ofertas de Empleo Pública convocadas por su departamento en sanidad, educación y Administración General han contribuido a que Castilla-La Mancha sea una de las regiones "con menor tasa de interinidad".

Respecto a la petición de reducción de trámites reclamada también por el PP, ha replicado que su departamento trabaja para reducir plazos a fin de que el personal que ha superado los procesos selectivos pueda incorporarse en el menor tiempo posible.

"De la mano de los trabajadores y trabajadoras de esta administración seguiremos mejorando el servicio público porque es el instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región", ha concluido.