PP denuncia el "veto" a debatir sobre Ceuta en las Cortes y el PSOE le afea utilizar la crisis como "arma arrojadiza"

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. - Marcos Moreno - Europa Press

TOLEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que el PSOE ha "vetado" que el Parlamento de Castilla-La Mancha pueda debatir sobre la situación de Ceuta. Mientras tanto, los socialistas recuerdan que plantear un debate sobre Ceuta no es competencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, al tiempo que afea a los 'populares' utilizar la crisis como "arma arrojadiza".

Primero era el líder del PP quien, tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular, aseguraba que "no se puede entender" que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "interrumpa sus vacaciones" para hablar de Ceuta, que el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, reaparezca para hablar de Ceuta y que, "cuando llega el momento de que las Cortes de Castilla-La Mancha hablen de Ceuta, los dos decidan que no".

El presidente regional del PP ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular ha planteado que el Parlamento autonómico pueda analizar la situación que atraviesa Ceuta y sus posibles consecuencias, pero que "hace apenas unos minutos, el PSOE de Page y Bellido ha decidido impedir ese debate".

"Hoy hemos conocido cuál es la verdadera posición del PSOE de Castilla-La Mancha, quieren hablar de Ceuta cuando ellos deciden, delante de un micrófono, pero no quieren que se hable de Ceuta en el Parlamento, donde tienen que dar explicaciones y fijar una posición", ha denunciado.

El presidente del PP ha asegurado que "los castellanomanchegos van a estar con Ceuta y con España" y ha anunciado que él mismo participará este miércoles en la concentración convocada en apoyo al pueblo ceutí en el Ayuntamiento de Albacete.

"Quien no va a estar es el PSOE de Castilla-La Mancha. No va a estar Page, no va a estar su partido y tampoco quieren que las Cortes hablen de ello y esto es algo que los ciudadanos tienen derecho a conocer", ha añadido.

PSOE ACUSA AL PP DE UTILIZAR CEUTA COMO ARMA ARROJADIZA

La respuesta del PSOE venía minutos más tarde por parte de la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha tildado de "lamentable" querer utilizar la crisis de Ceuta "también como arma arrojadiza".

Además, asegura que las reglas que los grupos parlamentarios se han dado en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha son "muy claras", y es que --ha destacado-- "en esta región se debate todo aquello sobre lo que esta región tiene competencias o atañe a esta región". Y, "obviamente", ha apuntado, "plantear un debate sobre Ceuta no es competencia de las Cortes de Castilla-La mancha".

Además, ha opinado que el PP, con este asunto, trata de "raspar" la imagen de Emiliano García-Page o de "dañar" al Partido Socialista de Castilla-La Mancha. "Es lo único que le mueve al Partido Popular".

"Tratan simplemente de utilizar cualquier tema como arma arrojadiza y de utilizar las instituciones de manera partidista. Creo que ha quedado clarísimo ante todos cómo han utilizado la FEMP en interés de su partido", ha criticado la dirigente del PSOE.

Asimismo, ha afeado a los dirigentes del PP que "no hayan mirado en ningún momento por la situación de Ceuta y de los ceutíes". También ha defendido que los alcaldes y alcaldesas del PSOE están llevando a cabo actos de apoyo y de solidaridad al pueblo ceutí.