PP dice a PSOE que el único exalto cargo de C-LM condenado es Moltó y alude a los "asuntos turbios" de Bono y Pardo

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rebatido este jueves al PSOE para afirmar que el único exalto cargo de Castilla-La Mancha que ha sido condenado por la justicia es el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, al tiempo que ha aludido a los "asuntos turbios" de la Hípica y del 'Pocero' del expresidente regional Pepe Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

En rueda de prensa la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha lamentado que los socialistas no hayan puesto el foco en esta jornada de pleno en garantizar que se cumpla el pacto de la carrera profesional o en las necesidades de agua para la región.

"Como el PSOE hace esta casa para lo que le da la gana y utiliza esta sala de prensa para hablar de temas nacionales, lo mismo que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, prohíbe en debate parlamentario, me veo obligada a contestar", ha argumentado.

Ha dicho así al PSOE que "si quiere seguir ese camino" el PP está dispuesto a llevar al Parlamento autonómico iniciativas en este sentido. "Si hablamos de asuntos turbios hay mucho que hablar, empezando por los expresidente de Castilla-La Mancha. A todos ellos le une Emiliano García-Page porque con todos ha trabajado y con todos ha estado", ha agregado.

Tras afirmar que hoy es un día complicado para el PSOE porque comparece en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos, Agudo ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que se pronuncie para decir si sigue opinado de él que es "un buen compañero que tenía en su actuación el interés del Estado".

"O qué tiene que decir del 'número 1' de la trama al que lleva manteniendo con sus votos diez años en el Gobierno de España", ha dicho en referencia a Pedro Sánchez. "Si el PSOE quiere hablar de expresidentes, desde el PP no tenemos ninguna duda en que podemos empezar a hacerlo, pero debatiendo en el pleno de las Cortes", ha zanjado.