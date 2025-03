El PP enmarca la reunión entre Guardiola y Page en la búsqueda de "alianzas" ante la "dejadez" del Gobierno de Sánchez

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha enmarcado el encuentro de este lunes entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la búsqueda de "alianzas" con otras comunidades autónomas ante la "dejadez" del Gobierno de Sánchez en materias "estratégicas" para la región como el ferrocarril o el futuro de la Central Nuclear de Almaraz.

Un encuentro que surge de la "política útil" del Ejecutivo regional para situar a Extremadura "en el encaje nacional", puesto que los asuntos a tratar son "claves" para la región pero también para el conjunto del país.

Así, se hablará de la colaboración de ambas comunidades en materia de emergencias, pero también la reivindicación de la alta velocidad ferroviaria que unirá Extremadura con Madrid por Castilla-La Mancha, con la fecha horizonte de 2030.

Y es que, según ha señalado, Sánchez ha "mentido a todos" en esta cuestión en la que tanto manchegos como extremeños son "perjudicados", y en este punto ha recordado la "inauguración fake" del AVE en el tramo extremeño con la presencia del Rey Felipe VI "sin pudor alguno".

Por otro lado, ante la visita del presidente castellano manchego para tratar sobre los mismos asuntos abordados recientemente con la presidenta madrileña, ha preguntado al PSOE extremeño si le va a dedicar los mismos "improperios" que a Isabel Díaz Ayuso.

"¿Van a actuar con la misma irresponsabilidad o es que al tratarse de un presidente socialista y no de una presidenta popular que visita Extremadura ya les parece bien y ya han cambiado de postura?", ha preguntado Sánchez Juliá, quien ha añadido que de ser así "la actitud del Partido Socialista rezuma sectarismo y machismo por los cuatro costados".

Asimismo, se ha preguntado si Emiliano García-Page "viene a leerle la cartilla" al secretario general de los socialistas extremeños, con quien mantendrá un encuentro por la tarde, para que Miguel Ángel Gallardo no sea "el más sanchista de la clase".

Así, espera que Gallardo "deje de ser el comercial de Pedro Sánchez en Extremadura" y que cuando hablen de financiación autonómica el líder de los socialistas extremeños "sea capaz de defender una financiación justa" para la región, rechace la "condonación de la deuda catalana y los privilegios para los independentistas", y el pacto de inmigración con Junts.

También para que "levante la voz" ante el "ataque constante" de Pedro Sánchez a "todas las instituciones del Estado", y que lo haga "alto y claro, no para el cuello de la camisa", ha afirmado, para añadir que están "acostumbrados" a que Gallardo se "envalentona" para criticar a María Guardiola pero se hace "muy pequeñito para levantar la voz ante Pedro Sánchez y decirle las cosas claras", como cuando no hizo referencia al futuro de Almaraz en el Congreso Regional del partido en Plasencia un día después de la manifestación por la continuidad de la planta nuclear.

"HIPOCRESÍA" SOCIALISTA EL 8M

Por otro lado, ha calificado de "tremendamente hipócrita" ver en la cabecera de la manifestación de Badajoz con motivo del Día Internacional de la Mujer, este pasado sábado, 8 de marzo, tanto a Gallardo como al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, tras negarse a firmar el manifiesto propuesto por el PP.

"Ha sido tremendamente hipócrita verles encabezar la manifestación en Badajoz, poniéndose los primeros, agarrando la pancarta para explicarles a las mujeres lo que es el feminismo. Hipocresía socialista en estado puro", ha señalado.

En todo caso, ha advertido que el PP va a seguir "celebrando y reivindicando" los derechos de las mujeres, porque la igualdad "no es de nadie, la igualdad no es del Partido Socialista", sino que es una "lucha de todos" y los 'populares' van a seguir "siempre en ese camino".

Con políticas "útiles", ha continuado, como las de la Junta, creando "oportunidades" de futuro para las mujeres, mejorando las casas de la mujer para que sean un "lugar seguro", con la creación de los cuatro centros de urgencia 24 horas para víctimas de violencia sexual, con financiación para la conciliación, con el primer protocolo antiacoso y el primer plan de igualdad para la Junta de Extremadura, o con 45 millones de euros "para la igualdad en el mundo rural".

"Vamos a seguir rompiendo techos de cristal", ha espetado, tras remarcar que María Guardiola es la primera mujer en la historia al frente de la Junta de Extremadura, un "hecho imborrable del avance de las mujeres" en la comunidad.

DEFIENDE A LA CONSEJERA DE AGRICULTURA

Por último, ha salido al paso de los "ataques" del PSOE a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, con "burdas mentiras" acerca del cobro de ayudas para la sequía, una cuestión con la que han ido "demasiado lejos" con estas "falsas acusaciones para intentar escapar del escándalo del regadío de Tierra de Barros".

Unas acusaciones que llegan la misma semana en la que termina el plazo para registrar las comparecencias en la Comisión de Investigación en la Asamblea sobre el proyecto, si bien ha apuntado que "no hay mentira que tape la 'fake news'" del anterior gobierno socialistas con esta infraestructura hídrica.

El portavoz 'popular' ha subrayado que la consejera de Agricultura no ha recibido estas subvenciones porque "no tiene ninguna explotación a su nombre, no gestiona ninguna producción agrícola y, por tanto, no tiene derecho a ninguna compensación y a ninguna ayuda".

Sánchez Juliá ha abundado que el PSOE no ha aportado "ni una sola prueba de su mentira" porque "no puede hacerlo", ya que Morán "no consta como beneficiaria de una ayuda a la que por lo tanto no tiene derecho y no puede cobrar", ha insistido.

Finalmente, ha replicado que estas ayudas "no las creó" la consejera "para ella", como señalaban los socialistas, porque fueron solicitadas por las organizaciones agrarias para el viñedo y el olivar que se habían quedado fuera de las ayudas ante la sequía del Gobierno de España.