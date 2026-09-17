PP evita pronunciarse sobre los audios de Cospedal e insta al PSOE y Page a hablar de los "chanchullos" de Bono y Pardo

Archivo - La secretaria general del PP de C-LM, Carolina Agudo, en una imagen de archivo. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha conminado al PSOE regional a explicar qué estan haciendo" el expresidente autonómico José Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, "si quieren hablar de los expresidentes de esta tierra".

De esta forma se ha expresado Agudo en una rueda de prensa en la que no se ha pronunciado sobre el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que podría, presuntamente, apuntar a una conexión entre las agendas personales del comisario José Manuel Villarejo con los audios que el agente grabó en secreto de sus conversaciones con la expresidenta autonómica 'popular' María Dolores de Cospedal.

Un informe por el que, previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su "confianza" en que la justicia procese a Cospedal, mientras que desde el PSOE autonómico han exigido al presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que critique estos "bochornosos" audios.

Tras sacar distintos folios con titulares de prensa en los que aparecían tanto Bono como Pardo, Agudo ha pedido "por coherencia y por valentía" al actual presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, que "critique estos bochornosos chanchullos" a los que hacían referencia esos titulares de prensa.

Asimismo, ha recordado que Bono "su mentor político, su guía espiritual, su padre político", mientras que de Pardo ha dicho que es "su amigo" y quien fuera presidente de las Cortes autonómicas.

"Muy valientes son desde el PSOE de Castilla-La Mancha para hablar de otros partidos, pero poco para hablar de los propios. Si quiere el PSOE y Page hablar de los expresidentes de esta tierra, que empiecen por explicar qué están haciendo el socialista Bono y el socialista Pardo", ha remachado.