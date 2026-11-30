Papeletas y sobres electorales durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Son las primeras votaciones tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre de 2026 en el que un tren AVE que - Juanma Jiménez - Europa Press
TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Con casi el cien por cien de los votos escrutados, el PP ha vuelto a convertirse en ganador de unas elecciones generales en Castilla-La Mancha, logrando 9 diputados frente a los siete que ha conseguido el PSOE y los cinco de Vox.
Respecto a los anteriores comicios de julio de 2023, los 'populares' han dejado por el camino un diputado ya que en aquella cita lograron 10, al igual que los socialistas que frente a los ocho que consiguieron por aquel entonces, hoy se han hecho con uno menos.
Sin embargo, los de Santiago Abascal han logrado cinco escaños, dos más que las anteriores elecciones, y se han hecho con un diputado en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.
Los resultados, con el 99,66% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|9
|501.089
|39,4
|10
|445.991
|38,91
|PSOE
|7
|411.922
|32,38
|8
|391.503
|34,15
|VOX
|5
|275.958
|21,69
|3
|203.666
|17,77
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|1.292.314
|18,41%
|19.683
|20.546
|2023
|1.161.824
|27%
|8.910
|15.733
A estas alturas del recuento, los resultados por provincias en Castilla-La Mancha son los siguientes:
ALBACETE
Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|2
|98.758
|40,7
|2
|88.299
|39,91
|PSOE
|1
|77.440
|31,91
|2
|76.322
|34,5
|VOX
|1
|50.556
|20,83
|0
|36.750
|16,61
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|246.034
|17,87%
|3.935
|3.399
|2023
|223.917
|27,29%
|1.834
|2.726
CIUDAD REAL
Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|2
|130.827
|42,62
|2
|114.709
|40,53
|PSOE
|2
|100.872
|32,86
|2
|100.102
|35,37
|VOX
|1
|60.371
|19,66
|1
|46.046
|16,27
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|312.385
|18,98%
|5.313
|5.426
|2023
|286.895
|26,71%
|2.353
|3.916
CUENCA
Los resultados, con el 98,67% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|1
|46.733
|39,51
|2
|45.255
|39,76
|PSOE
|1
|41.303
|34,92
|1
|42.528
|37,36
|VOX
|1
|23.649
|19,99
|0
|17.700
|15,55
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|120.045
|17,64%
|1.854
|1.773
|2023
|115.280
|24,5%
|969
|1.472
GUADALAJARA
Los resultados, con el 99,72% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|1
|59.162
|36,08
|1
|51.195
|36,33
|PSOE
|1
|52.648
|32,11
|1
|46.479
|32,98
|VOX
|1
|37.281
|22,73
|1
|27.126
|19,25
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|166.332
|17,64%
|2.628
|2.387
|2023
|142.744
|27,53%
|1.143
|1.831
TOLEDO
Los resultados, con el 99,49% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC'26
|VOT'26
|%'26
|ESC'23
|VOT'23
|%'23
|PP
|3
|165.609
|37,64
|3
|146.533
|37,84
|PSOE
|2
|139.659
|31,74
|2
|126.072
|32,56
|VOX
|1
|104.101
|23,66
|1
|76.044
|19,64
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2026
|447.518
|18,79%
|5.953
|7.561
|2023
|392.988
|27,56%
|2.611
|5.788