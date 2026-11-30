Papeletas y sobres electorales durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Son las primeras votaciones tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre de 2026 en el que un tren AVE que - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con casi el cien por cien de los votos escrutados, el PP ha vuelto a convertirse en ganador de unas elecciones generales en Castilla-La Mancha, logrando 9 diputados frente a los siete que ha conseguido el PSOE y los cinco de Vox.

Respecto a los anteriores comicios de julio de 2023, los 'populares' han dejado por el camino un diputado ya que en aquella cita lograron 10, al igual que los socialistas que frente a los ocho que consiguieron por aquel entonces, hoy se han hecho con uno menos.

Sin embargo, los de Santiago Abascal han logrado cinco escaños, dos más que las anteriores elecciones, y se han hecho con un diputado en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Los resultados, con el 99,66% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 9 501.089 39,4 10 445.991 38,91 PSOE 7 411.922 32,38 8 391.503 34,15 VOX 5 275.958 21,69 3 203.666 17,77

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 1.292.314 18,41% 19.683 20.546 2023 1.161.824 27% 8.910 15.733

A estas alturas del recuento, los resultados por provincias en Castilla-La Mancha son los siguientes:

ALBACETE

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 2 98.758 40,7 2 88.299 39,91 PSOE 1 77.440 31,91 2 76.322 34,5 VOX 1 50.556 20,83 0 36.750 16,61

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 246.034 17,87% 3.935 3.399 2023 223.917 27,29% 1.834 2.726

CIUDAD REAL

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 2 130.827 42,62 2 114.709 40,53 PSOE 2 100.872 32,86 2 100.102 35,37 VOX 1 60.371 19,66 1 46.046 16,27

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 312.385 18,98% 5.313 5.426 2023 286.895 26,71% 2.353 3.916

CUENCA

Los resultados, con el 98,67% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 1 46.733 39,51 2 45.255 39,76 PSOE 1 41.303 34,92 1 42.528 37,36 VOX 1 23.649 19,99 0 17.700 15,55

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 120.045 17,64% 1.854 1.773 2023 115.280 24,5% 969 1.472

GUADALAJARA

Los resultados, con el 99,72% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 1 59.162 36,08 1 51.195 36,33 PSOE 1 52.648 32,11 1 46.479 32,98 VOX 1 37.281 22,73 1 27.126 19,25

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 166.332 17,64% 2.628 2.387 2023 142.744 27,53% 1.143 1.831

TOLEDO

Los resultados, con el 99,49% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'23 VOT'23 %'23 PP 3 165.609 37,64 3 146.533 37,84 PSOE 2 139.659 31,74 2 126.072 32,56 VOX 1 104.101 23,66 1 76.044 19,64

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: