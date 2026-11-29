TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La encuesta a pie de urna encargada a Sigma Dos por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), a la que ha tenido acceso Europa Press, da la victoria en Castilla-La Mancha al Partido Popular, que obtendría entre 8 y 10 diputados; mientras que PSOE se quedaría con entre 7 y 8.

Vox, de su lado, se elevaría hasta conseguir entre 4 y 5 escaños; mientras que Frente Amplio apenas llegaría al 3,2% del voto, sin que lograra cristalizar en acta.

La región reparte 21 escaños. Hasta ahora, 10 eran para el Partido Popular, 8 para el PSOE y tres más para Vox.

En 2023, Albacete repartió sus cuatro escaños a partes iguales entre PP y PSOE; los cinco de Ciudad Real fueron a parar a PP (dos); PSOE (dos); y Vox (uno); y en Cuenca el PP ganó las elecciones con dos escaños por uno del PSOE.

En Guadalajara, de su lado, los tres escaños en juego se repartieron entre PP, PSOE y Vox; mientras que los seis de Toledo se quedaron mayoritariamente en manos de los 'populares', que lograron tres de ellos; por dos socialistas y uno más de Vox.

REPARTO POR PROVINCIAS

Así, en la provincia de Albacete, PP ganaría 2, PSOE 1 y Vox uno más; y en Ciudad Real el reparto sería 2 para PP, 2 para PSOE y uno para Vox.

En Cuenca, Vox se quedaría fuera y PP y Vox se están disputando la victoria, lo que hace que según el sondeo no esté claro cuál de los dos partidos conseguirá dos diputados y cuál se quedará solo con uno.

En Guadalajara, según el sondeo, los tres escaños se reparten a partes iguales entre PP, PSOE y Vox.

Mientras que en Toledo el último escaño está en disputa entre PP y Vox, lo que arroja un resultado de entre 2 y 3 para PP; dos para PSOE; y entre 1 y 2 para Vox.