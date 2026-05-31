PP lamenta que Page no haya dado "ni una sola buena noticia para los castellanomanchegos"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que el discurso del presidente regional, Emiliano García-Page, en el Día de Castilla-La Mancha evidencia "el fin de ciclo del socialismo en la región".

Así lo ha señalado Agudo en Cuenca, donde ha calificado de "lamentable" la intervención de García-Page con motivo del Día de Castilla-La Mancha, al considerar que ha convertido esta celebración en un "plató de contradicciones".

"Los castellanomanchegos hemos visto a un presidente agotado, a un presidente que ya no tiene ni ganas por esta región. Un discurso totalmente decepcionante y eso es una clara señal del fin de ciclo del socialismo en Castilla-La Mancha".

Según informa el partido, la portavoz parlamentaria del PP ha destacado además el carácter "inusual" de la intervención de García-Page por su brevedad, interpretándolo como una muestra de la falta de iniciativas para la comunidad autónoma.

"Emiliano García-Page ya no tiene ni titulares para Castilla-La Mancha. No hemos escuchado ni una sola buena noticia para los castellanomanchegos en boca del presidente de esta región".

En este sentido, Agudo ha criticado que el presidente regional haya centrado gran parte de su intervención en cuestiones de ámbito nacional, "ha habido mucha palabrería y mucho titular nacional".

Asimismo, ha reprochado las contradicciones de García-Page, "no puede invocar los valores de la Transición quien mantiene con sus votos en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se está cargando permanentemente los valores y los principios constitucionales".

La dirigente 'popular' también ha cuestionado que Page hablara de infraestructuras cuando, según ha recordado, "no ha construido ni un solo kilómetro de autovía", así como sus referencias al crecimiento económico, asegurando que Castilla-La Mancha continúa siendo una de las regiones con mayores índices de pobreza. "Page mantiene a Castilla-La Mancha como la región líder en pobreza con un 34% de los ciudadanos viviendo en el umbral de la pobreza".

Para Agudo, el discurso pronunciado este 31 de mayo podría haber sido "el último discurso de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha".

Además, ha lamentado que, una vez más, haya estado "más pendiente de lo que pasa dentro de la M-30 que de lo que sucede en nuestra región", incluso en una jornada tan significativa para los castellanomanchegos.

Por último, ha afeado a García-Page que no haya hecho referencia a los principales problemas que afectan a los ciudadanos, como la situación de los pacientes de la sanidad pública o las dificultades de los autónomos y pequeños empresarios.

"No se ha acordado de los pacientes de la sanidad pública ni de todos esos autónomos a los que cada día les cuesta muchísimo subir la persiana", ha señalado.

Por todo ello, Carolina Agudo ha concluido que el mensaje lanzado por el presidente regional ha sido "decepcionante", del mismo modo que, en su opinión, "decepcionante es Emiliano García-Page para Castilla-La Mancha".