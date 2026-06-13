PP lamenta las "peleas de teatro" entre Page y Sánchez "para mantener sillones" mientras C-LM sigue sin infraestructuras

Archivo - El vicesecretario de Política Territorial del PP regional y senador, Israel Pérez - PP - Archivo

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha asegurado que las continuas discrepancias públicas entre el Gobierno de Emiliano García-Page y el Ejecutivo de Pedro Sánchez son "una representación política que no aporta absolutamente nada a Castilla-La Mancha".

Pérez ha reaccionado en nota de prensa así a las declaraciones a Europa Press del consejero de Fomento, Nacho Hernando, lamentando las dificultades para mantener interlocución con el Ministerio, y ha señalado que "los castellanomanchegos están cansados de escuchar críticas y lamentos mientras los problemas siguen exactamente igual que hace once años".

"¿De qué sirve que Hernando diga ahora que el Ministerio no le coge el teléfono? ¿Qué ganan los ciudadanos con estas declaraciones? Porque la realidad es que seguimos sin AVE a Talavera, seguimos sin una conexión ferroviaria digna con Portugal desde Toledo, seguimos sin lanzaderas suficientes para Guadalajara y seguimos sufriendo incumplimientos constantes en los servicios ferroviarios de Ciudad Real", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha incidido en que "la verdadera cuestión no es lo que dice Hernando, sino lo que hace el PSOE de Castilla-La Mancha", recordando que "los ocho diputados socialistas de la región siguen votando cada semana para mantener a Pedro Sánchez en el poder".

"Page y sus dirigentes quieren aparentar distancia con Sánchez mientras continúan sosteniendo su Gobierno. Critican al presidente del Gobierno por la mañana y por la tarde le garantizan la mayoría parlamentaria. Ese es el gran engaño que sufren los castellanomanchegos", ha añadido.

ONCE AÑOS SIN INFRAESTRUCTURAS

Pérez ha recordado que Nacho Hernando lleva once años formando parte del Gobierno regional y que durante este periodo Castilla-La Mancha "ha visto cómo se acumulaban los anuncios, pero no las obras".

"Once años después seguimos con cero kilómetros de nuevas autovías impulsadas por el Gobierno de Page. Cero kilómetros. Ni la autovía Toledo-Ciudad Real, ni la conexión Albacete-Cuenca, ni tantos otros proyectos que han sido anunciados una y otra vez y que nunca llegan a convertirse en realidad", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado que los informes especializados sitúen a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con peor conservación de sus carreteras, una situación que, a su juicio, "refleja perfectamente la falta de gestión y de prioridades del Ejecutivo autonómico".

LOS CASTELLANOMANCHEGOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS

Pérez ha afirmado que mientras el PSOE está centrado en sus conflictos internos y en mantener el poder, los ciudadanos "tienen que soportar las consecuencias de un Gobierno nacional cercado por los escándalos y de un Gobierno regional incapaz de defender los intereses de Castilla-La Mancha".

"Los castellanomanchegos están pagando las consecuencias de esta relación de dependencia entre Page y Sánchez. Todo este teatro político tiene un único objetivo: proteger sus sillones. Pero mientras ellos representan esta falsa pelea, Castilla-La Mancha pierde oportunidades, inversiones e infraestructuras fundamentales para su desarrollo", ha denunciado.

Por ello, ha concluido exigiendo a Emiliano García-Page que "abandone la estrategia de las declaraciones vacías y demuestre con hechos que quiere defender a Castilla-La Mancha", algo que, según ha dicho, "empieza por dejar de sostener políticamente a Pedro Sánchez y exigir las inversiones que esta tierra merece".