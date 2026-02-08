PP lamenta los "preocupantes" datos de pobreza en la región: "Las personas no fallan, lo que falla es el sistema"

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha María Gil - PP

ALBACETE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP María Gil ha lamentado este domingo los "preocupantes" datos de pobreza que registra la región y ha afirmado que "las personas no fallan, lo que falla es el sistema que, en Castilla-La Mancha lleva el nombre de Emiliano García-Page".

De esta forma se ha pronunciado la diputada 'popular', que ha mostrado su "preocupación "al comprobar que los datos, año tras año, "empeoran". Así, se ha referido a dos informes "muy importantes" a nivel nacional como es la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE, y al informe sobre exclusión y pobreza social que ha elaborado Cáritas y la Fundación FOESSA. En ambos documentos, según Gil, se pone de manifiesto que la sociedad castellanomanchega tiene un problema importante ya que, tras los números, están familias, personas y hogares que no pueden llegar a fin de mes y se encuentran en una "maraña de vulnerabilidad" de la que es muy complicado salir.

María Gil ha informado de que, según el INE, el 34 por ciento de la población de la región se encuentra "con serias dificultades2 para llegar a fin de mes; además, ha indicado que, según el informe FOESSA, tres de cada diez castellanomanchegos se encuentran en situaciones "muy complicadas" para atender lo más básico y esencial como es llegar a fin de mes. Además, ha comentado que una de cada cinco personas --"y esto ya es muy grave"-- se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, el escalón más bajo que puede registrar una familia.

Esto se materializa en dificultades para comer, la higiene o la ropa, lo que pone de manifiesto que "en Castilla-La Mancha las cosas no se están haciendo bien" porque, tras esas cifras, se esconde la cronificación de la pobreza ya que, desde el año 2018, las tasas de pobreza no han bajado. La diputada de los 'populares' ha indicado también que, por primera vez, con los gobiernos socialistas de Sánchez y Page, se detecta el perfil de trabajadores empobrecidos, que son quienes tienen un empleo, pero es tan precario que sus sueldos "no dan abasto para llegar a fin de mes".

La diputada del PP-CLM se ha referido también a la "maraña burocrática" que hace que resulte "farragoso" acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, y provoca que sea muy complicado que llegue a familias vulnerables. También ha criticado que Page haya "asfixiado" el colchón que tenía la región, como es el caso del Ingreso Mínimo de Solidaridad que ha dejado de ser un soporte para las familias que lo necesitan. Así, Gil ha indicado que la situación es clara, "mientras que Page presume de recaudación se da la circunstancia de que miles de familias no pueden llegar a fin de mes".

Como conclusión, la diputada autonómica por Albacete ha calificado como "necesario" un cambio social que priorice las políticas públicas y que apueste por la vivienda, por un mejor empleo y por devolver la dignidad a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto, según Gil, no se puede hacer si no hay una escucha activa, si no hay recursos y si no hay voluntad política.