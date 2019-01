PP lamenta el "silencio" de Page ante los "insultos" de su vicepresidente y PSOE replica que viven "en el tremendismo"

Publicado 27/12/2018 12:48:09 CET

Las palabras de García Molina hacia Paco Núñez vuelven a protagonizar las ruedas de prensa de 'populares' y socialistas

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, siga "en silencio" un día después de que su vicepresidente segundo, José García Molina, acusara al presidente 'popular', Paco Núñez, de hacer "política de bar" como "el típico borracho"; palabras ante las que la portavoz socialista, Cristina Maestre, ha replicado que los miembros del Partido Popular viven "instalados en el tremendismo".

Primero era Claudia Alonso quien en rueda de prensa ha llamado la atención sobre que García-Page "no ha condenado algo que es condenable y que no es asumible en política".

En este punto, ha lamentado el "doble rasero" del PSOE, ya que considera que sí que consienten insultos cuando se dirigen a los 'populares' .

CRITICAS A LA GESTIÓN POLÍTICA

Alonso ha aprovechado la rueda de prensa para criticar la gestión sanitaria del Gobierno, y ha dicho que es "muy triste" que haya casos publicados en prensa como el de un paciente que ha denunciado al Sescam por no atenderle telefónicamente y no conseguir su medicación para el cáncer.

"Los problemas están ahí y el presidente de la Junta no está para solucionarlos. Yo me pongo en situación de ese señor y desde luego esa no es la asistencia sanitaria que se debe de prestar", ha apuntado.

Las listas de espera "cargadas" o profesionales que no están atendidos y que no tienen "todos los medios" encima de la mesa son otros extremos esgrimidos por Alonso como críticas sanitarias.

Ante ello, ha colocado la figura del presidente del PP, Paco Núñez, quien "ha dicho que va a arreglar todo esto y lo va a hacer de la mano de los profesionales".

También ha tenido palabras para la gestión educativa, recordando que los padres de escolares en un instituto de Guadalajara "han denunciado por cuarta vez que han aparecido humedades".

"Pero el PP tiene un proyecto templado, moderado, que hace lo que tiene que hacer, escuchando y planeando lo mejor para los ciudadanos", ha manifestado.

"QUE SE DEDIQUEN A TRABAJAR"

En la rueda de prensa posterior, su homóloga en el PSOE, Cristina Maestre, ha avisado a Alonso de que lo que quieren los ciudadanos son "políticos que se dediquen a trabajar" y no que estén instalados en la "sobreactuación".

Así, ha reparado en que Alonso ha basado su rueda de prensa anterior exclusivamente en redundar en sus críticas por las palabras de García Molina, "cuando todo el mundo sabe que el PP es el partido de la región que más ha insultado".

Tras insistir en que en todo caso el PSOE reprueba las palabras de García Molina, ha recordado que en el diario de sesiones del Parlamento castellano-manchego hay páginas "plagadas de insultos" de miembros del PP, que han llamado a García-Page "vago, mentiroso, inútil, cobarde o cínico".

"No tienen legitimidad para hablar de insultos. El PP está optando por la estrategia del enrarecimiento del escenario político, del teatro y del odio. Nosotros condenamos los insultos vengan de donde vengan", ha dicho.

SATISFACCIÓN TRAS UN AÑO "EMINENTEMENTE SOCIAL"

Cristina Maestre también ha tenido palabras para mostrar la satisfacción del PSOE tras "un año eminentemente social", con un presidente autonómico "centrado en recuperar derechos de ciudadanos".

Además, se ha referido a la encuesta del diario ABC que resta fuerza al bloque de derechas en la ciudad de Toledo, ciudad en la que Claudia Alonso aspirará a la Alcaldía. "Curioso que la encuesta vea a Alonso como mala candidata", ha apuntado.

En todo caso, ha pedido tener cautela ante la encuesta, si bien ha aseverado que el PSOE "está notando en la calle el reconocimiento al trabajo que se está haciendo".