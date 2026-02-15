PP le pregunta a Page si "recuerda que es presidente" de C-LM y le conmina a que atienda los problemas de la región

El diputado del PP en el Congreso de los Diputados Antonio Martínez. - PP

ALBACETE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Antonio Martínez, ha preguntado este domingo al PSOE si Emiliano García-Page recuerda que es presidente de Castilla-La Mancha, ya que "habla de todo menos de su tierra", y le ha exigido que "deje la palabrería y se dedique a lo que preocupa a todos".

De esta forma se ha expresado el diputado 'popular', que ha recordado como García-Page "se ha dedicado durante la semana a hablar de Aragón, de Extremadura, de Vox, de Felipe González, de su compañero de partido el ministro Óscar López o de cualquier escándalo que acontece en el PSOE, "que no son pocos", según ha informado el PP en nota de prensa.

Así, ha pedido al presidente castellanomanchego que esté "a lo que tiene que estar", que es a solucionar los "verdaderos problemas" de su tierra. Martínez ha preguntado a García-Page si no le parecen "escandalosos" los índices de pobreza en la región, que aumentan cada año y que ya contabilizan a más de 700.000 personas en riesgo de exclusión o pobreza severa.

El diputado por la provincia de Albacete también ha preguntado al presidente autonómico si no le parecen "escandalosas" las listas de espera sanitarias y si piensa hacer algo con respecto a las mismas y ha insistido además en preguntar si va a recuperar la carrera profesional sanitaria o si le parece "escandalosa" la situación de las urgencias en los hospitales de la región o el "colapso" de la Atención Primaria.

Martínez ha preguntado también al barón socialista si va a hacer algo con respecto a que Castilla-La Mancha "sea la región con mayores impuestos para sus vecinos, donde vemos cada día como muchos autónomos tienen que echar la persiana porque no pueden hacer frente a los impuestos del Gobierno de Page".

En definitiva, y según ha comentado el diputado nacional del PP, los castellanomanchegos están preocupados por la deriva de un gobierno "agotado". Por ello ha exigido a García-Page "que deje de mirar para otro lado, que deje de mirar a Ferraz y que mire a esta tierra, donde existen muchos problemas".