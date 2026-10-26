PP C-LM acusa al PSOE y a Sánchez "de incendiar las calles porque pierden en las urnas" tras los disturbios en Barcelona

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

ALBACETE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, de "incendiar las calles porque pierden en las urnas", en relación a los disturbios de Barcelona de este fin de semana.

A preguntas de los medios en Albacete en un encuentro con la candidatura del PP al Congreso y al Senado por la provincia, ha culpado a Sánchez de "generar un clima de tensión provocando un enfrentamiento entre españoles".

"Me temo que esto no va a parar hasta que no haya un presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo que trate de apaciguar los ánimos en el país, que trate de fomentar políticas que nos inviten a la convivencia, que derribe los muros y que entienda que la violencia no es el camino", ha lamentado.

Como solución, ha señalado Núñez, el PP y Feijóo hacen "llamamientos a la calma, a la convivencia" pero también se muestran "contundentes contra la violencia y a favor de la seguridad".

CANDIDATURA AL CONGRESO

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete, Francisco Navarro, se ha mostrado honrado de liderar una candidatura compuesta por "personas que entienden el ejercicio de un cargo público no como un privilegio, sino como un servicio a los demás".

Navarro se ha mostrado convencido del triunfo electoral de Feijóo para conformar un "Gobierno basado en la decencia, en el rigor y el respeto a todos los españoles; hace falta que los ciudadanos puedan levantarse cada mañana sin preocuparse por lo problemas que les genera el Gobierno de España".

"Los españoles son cada vez más pobres, cada vez menos españoles son los que integran la clase media; pero los problemas van a entrar en vías de solución con Feijóo como presidente del Gobierno de España y todos los integrantes de esta candidatura vamos a empujar para ello", ha afirmado.

De esta forma, Manuel Serrano ha sido contundente al afirmar que "Albacete se juega mucho en estas elecciones generales, por lo que presenta una candidatura de unidad, que tiene experiencia y renovación, y apegada al terreno". "Nuestros candidatos saben cuales son los problemas de cada uno de los municipios, por el déficit del inversión del Gobierno de España en infraestructuras y también conocen los problemas que tiene la sociedad".

"Agradezco a todos nuestros concejales, alcaldes y juntas locales haber confiado en una candidatura que representa los valores del Partido Popular, pues además son los garantes de lo que transmite el compromiso que ha firmado Alberto Núñez Feijóo con los españoles", ha manifestado el presidente del PP de Albacete.