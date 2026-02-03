PP C-LM advierte de que la política de empleo de García-Page "no funciona": "No son datos para presumir"

Archivo - La portavoz regional del PP, Alejandra Hernández - PP - Archivo

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha afirmado que los datos de desempleo difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo reflejan que la política de empleo del presidente regional, Emiliano García-Page, "no funciona".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, la portavoz 'popular' ha manifestado que "los datos no son buenos", al tiempo que ha argumentado que "la palabra socialismo y empleo juntas, no funcionan tampoco aquí, en nuestra tierra".

Dicho esto, ha lamentado que el desempleo haya subido un 2,32% respecto al mes anterior, que haya bajado la contratación y que el empleo femenino aumente. "Esos son los datos reales del paro del desempleo en nuestra región", ha declarado Hernández.

"No son unos datos para presumir, sino para que el Gobierno de Castilla-La Mancha piense qué es lo que está haciendo en materia de empleo" porque, según ha insistido, "no funciona".

Es por ello que la dirigente del PP ha animado al Ejecutivo regional a cambiar sus políticas de empleo para que Castilla-La Mancha "deje de tener esos problemas que ellos mismos han causado".