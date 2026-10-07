PP C-LM afea que el PSOE regional haga campaña de cara a las generales: "Page va a trabajar para que Sánchez gane"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha criticado este miércoles al PSOE de la región apuntando que "Emiliano García-Page va a trabajar para que Sánchez gane y para que además lo haga con más diputados".

En una rueda de prensa concedida en la sede regional del PP en Toledo, Agudo ha afeado que, a pesar de que el presidente autonómico y secretario general del PSOE castellanomanchego haya asegurado "que él nunca va a renunciar a sus principios y a sus idea", de cara a la convocatoria electoral del 29 de noviembre, trabajará para "que Sánchez gane".

"Y que encima saque más diputados para que haya estabilidad y no dependa de aquellos socios con los que en estos ocho años se ha dedicado a destruir las instituciones de nuestro país", ha añadido, calificando las posiciones del mandatario regional de "papel mojado".

Agudo ha apuntado que en 8 años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno se ha "perdido el poder adquisitivo de las familias" y, en referencia a la crisis de la vivienda, ha subrayado que "el Gobierno de Sánchez, pero también el Gobierno de Emiliano García-Page, no ha construido ni una sola vivienda".

Frente a esto, Agudo ha asegurado que su formación trabajará "para romper con ello" ya que "España necesita una nueva etapa".

"La Convocatoria de Elecciones Generales ha abierto una ventana del cambio en nuestro país y desde luego los españoles tendremos que aprovecharlo", ha asegurado.

HUELGA GENERAL DE VIVIENDA

Preguntada por la convocatoria de una huelga general anunciada por los sindicatos CCOO y UGT en el mes de noviembre, la secretaria general del Partido Popular ha señalado que "ayer la jefa de campaña del Partido Socialista, Mario Jesús Montero, dijo que esta huelga general va contra la oposición". "Yo no tengo más que decir", ha señalado al respecto.