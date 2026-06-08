PP C-LM asegura que la visita "es un soplo de aire fresco" e importante en lo institucional y lo espiritual

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena. - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que la visita del Papa León XIV a España ha supuesto, "sin lugar a dudas, un soplo de aire fresco", y la ha definido como "muy importante" tanto en lo institucional como en los espiritual, donde ha habido "unos mensajes de fe, de esperanza y de futuro muy importantes".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa, Núñez ha desvelado que este domingo participó en el acto que se celebró en el Movistar Arena de Madrid, y tuvo la ocasión de saludar al Papa.

"Para los que somos católicos, para los que somos creyentes, la visita del Santo Padre a nuestro país ha supuesto, sin lugar a dudas, un soplo de aire fresco", ha señalado.

Igualmente, ha valorado cómo "miles de jóvenes se están acercando con un mensaje de esperanza y de futuro al Santo Padre y cómo ha habido una afluencia masiva de los jóvenes a las visitas que ha celebrado".

Una visita que Núñez enmarca en la "de un guía para nuestros destinos, pero también en la necesidad de tener una política que nos dé esperanza y que nos dé futuro como miles de personas en nuestro país".

PAU ÚNICA

Por otro lado, y preguntado por la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha recordado que los presidentes autonómicos del PP acordaron poner en marcha una PAU única, criticando que el Gobierno de Emiliano García-Page haya decidido no participar de ello en Castilla-La Mancha.

"Aquí hemos tenido la PAU en la Universidad de Alcalá, en la provincia de Guadalajara, el lunes pasado, y hoy ha empezado la PAU en las otras cuatro provincias, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene poco sentido que un alumno de Guadalajara tenga una PAU distinta a un alumno de Cuenca, siendo la misma comunidad autónoma, en dos fechas distintas y con dos pruebas distintas".