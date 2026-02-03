PP C-LM califica la política de tributos en la región de "infierno fiscal" y reitera su rechazo al Canon del Agua

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la reunión de fiscalidad celebrada en Toledo. - PP C-LM

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "Castilla-La Mancha no puede más", asegurando que las políticas fiscales del Gobierno de Emiliano García-Page están empobreciendo a las familias, castigando a los ayuntamientos y frenando el desarrollo económico de la región.

Así lo ha indicado en la reunión sectorial sobre fiscalidad del PP de Castilla-La Mancha, celebrada este martes en Toledo, donde ha señalado que no se trata de una cuestión ideológica, sino de una realidad diaria que sufren miles de familias, autónomos, agricultores, empresarios y municipios, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"Somos una tierra trabajadora, austera y responsable, pero hoy somos también una de las comunidades autónomas más castigadas fiscalmente de España y una de las menos competitivas, y esto tiene un responsable claro, las políticas socialistas del PSOE de Page, alineadas con el sanchismo fiscal", ha asegurado Núñez.

El presidente regional del PP ha recordado que, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2025, elaborado por la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, Castilla-La Mancha ocupa el puesto 15, situándose de nuevo en el 'top 5' de las comunidades autónomas menos competitivas fiscalmente.

Núñez ha argumentado, además, que, desde que gobierna el PSOE, la región presenta algunos de los peores indicadores económicos del país, con la mayor inflación acumulada desde 2015, con un IPC del 28,7 por ciento y una subida de los alimentos superior al 49 por ciento; con salarios reales entre los más bajos de España, un 11,5 por ciento por debajo de la media nacional; una renta per cápita más de 5.000 euros inferior a la media del país, con casi la mitad de los hogares considerados de renta baja o un incremento del 35,65 por ciento de los ingresos fiscales por habitante, pese a la supuesta "congelación" de impuestos.

"Mientras otras comunidades autónomas bajan impuestos y crecen, en Castilla-La Mancha el PSOE no deflacta el IRPF, mantiene sucesiones y donaciones, sube impuestos propios y crea nuevos impuestos encubiertos, y el resultado es claro, los castellanomanchegos pagan más y viven peor", ha afirmado.

EL CANON DEL AGUA, "IMPUESTAZO INJUSTO Y RECAUDATORIO"

Núñez ha calificado el Canon del Agua como "el símbolo perfecto de esta política fiscal injusta", ya que "lo llaman canon medioambiental, pero es un impuestazo injusto, innecesario y puramente recaudatorio".

Así, ha explicado que se trata de un nuevo tributo propio de la Junta de Comunidades que paga todo el mundo, con una parte fija desproporcionada que puede representar hasta el 80 por ciento del recibo, y que recaudan los ayuntamientos para que el dinero se lo quede el Gobierno regional.

"El PSOE se burla de los ciudadanos cuando dice que es solo 'un café al mes'", ha dicho, ya que una familia media pagará entre 30 y 40 euros más al año, también las familias con menos recursos, "porque la cuota fija no perdona", recordando que Castilla-La Mancha presenta altas tasas de riesgo de pobreza y salarios bajos.

Además, el presidente del PP regional ha alertado del grave perjuicio que el Canon del Agua supone para los ayuntamientos, especialmente los pequeños y rurales, porque "pagan el canon por su consumo, asumen pérdidas de red, impagos, costes de recaudación y, a cambio, solo reciben un 25 por ciento de lo recaudado y además condicionado".

En concreto, Núñez ha expuesto ejemplos concretos de la recaudación por el Canon del Agua en distintos municipios de Castilla-La Mancha. Así, Albacete ha recaudado 4 millones de euros, Fuensalida, más de 200.000 euros, Illescas 775.000 euros, Tomelloso más de 900.000 euros, Almansa 400.000 euros, Puertollano un millón de euros, Azuqueca de Henares más de 700.000 euros, Seseña cerca de 500.000 euros, Tarancón 700.000 euros, Valdepeñas más de 700.000 euros, Hellín 600.000 euros, Mora más de 200.000 euros, Talavera de la Reina más de 1,3 millones de euros y Toledo más de 2,2 millones de euros.

EN LAS REGIONES GOBERNADAS POR EL PP "SE BAJAN LOS IMPUESTOS"

Frente a este modelo, Núñez ha reivindicado el contraste con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía o Extremadura, donde "se bajan impuestos, se atrae inversión, se crea empleo y se recauda más".

Por ello, el PP propone para Castilla-La Mancha deflactar el IRPF, bajar los impuestos transmisiones y actos jurídicos documentados, bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, eliminar impuestos propios innecesarios y derogar el canon del agua.

"El Canon del Agua no es un hecho aislado, es la prueba definitiva de un modelo socialista agotado que castiga al que trabaja, ahoga a los ayuntamientos, expulsa empresas y empobrece a las familias", ha asegurado, ya que "con políticas socialistas, Castilla-La Mancha no va a ningún sitio".