PP C-LM carga contra el PSOE tras la polémica con la Diputación de Ciudad Real: "El enfrentamiento no apaga fuegos"

Archivo - El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano - PP - Archivo

TOLEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha cargado contra el PSOE tras acusar al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, de no enviar medios al incendio de la Mierla, en la provincia de Guadalajara.

En rueda de prensa, el dirigente 'popular' se ha remitido a las palabras de Valverde y ha defendido que el PP está en la "responsabilidad". "Estamos en el apoyo a los equipos de extinción. Estamos también reclamando un plan integral para la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara y por tanto estamos en lo importante".

Sin embargo, ha afeado, el Partido Socialista está "en enredar".

"El Partido Socialista a lo que se está dedicando es a generar división y a generar enfrentamiento político cuando a lo que se tendría que estar dedicando es a reclamar al Gobierno de España medios para recuperar la zona afectada por este incendio".

"El Partido Socialista está en el enfrentamiento y el enfrentamiento no apaga fuegos. El enfrentamiento lo único que provoca es el convencimiento --cada vez mayor-- de que el Partido Socialista no tiene nada que ofrecer a esta tierra salvo división, política carroñera y de regate corto".

Además, ha criticado al PSOE de Castilla-La Mancha por no reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la zona del incendio esta semana, "esos 300 millones" que dice Sánchez que va a dedicar a la lucha contra el cambio climático.

"Una vez más, volvemos a ver la sumisión del Partido socialista de Castilla-La Mancha al PSOE de Pedro Sánchez es total".