El PP de C-LM critica la gestión sanitaria regional y denuncia una "Atención Primaria colapsada"

ALBACETE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha criticado este sábado la gestión sanitaria del Gobierno de Castilla-La Mancha apuntando que la Atención Primaria se encuentra "colapsada" y la Atención Continuada "en una situación límite y crítica".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios a las puertas del Hospital de Albacete, donde ha incidido en que esta situación está afectando tanto a los profesionales como a los pacientes, según ha trasladado el PP mediante nota de prensa.

Así, se ha referido a la situación del Hospital Universitario de Toledo, donde los profesionales denunciaban este viernes la situación en los laboratorios de anatomía patológica, lo que provoca que los mismos estén de baja por la situación en la que trabaja.

También ha señalado que la región vive una Atención Hospitalaria con un aumento de la presión asistencial, con tensiones en Urgencias y un aumento de los tiempos de espera de manera "desmedida" a la hora de las intervenciones quirúrgicas.

En cuanto al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Moreno ha denunciado el colapso y la saturación del servicio de urgencias, con picos de más de 500 pacientes, algo que ya no es una situación puntual, sino que "se produce con demasiada frecuencia".

Además, ha apuntado que este centro vive situaciones con pacientes hacinados en pasillos, atendidos en las camillas en los pasillos o profesionales en el suelo, convirtiéndose en una situación lamentable ante la que Page "no puede mirar para otro lado".

Moreno ha declarado que hay pacientes que esperan más de dos días para ser ingresados porque "no hay camas" o que se han suspendido operaciones "porque no hay habitaciones" por una saturación de camas que está provocando que las infecciones respiratorias "no se curen con celeridad".