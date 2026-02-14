PP C-LM denuncia el "abandono" de Page a los ayuntamientos y critica que se dedique a estar "a lo suyo"

El vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo. - PP

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha denunciado el "abandono" del presidente regional, Emiliano García-Page, a los ayuntamientos y a los alcaldes de la región y ha aprovechado para criticarle por estar "a lo suyo" y pensando en "cómo colocarse cuando caiga Pedro Sánchez".

De esta forma se ha pronunciado el también alcalde de Mora en declaraciones a los medios de comunicación desde su localidad, donde ha recordado que García-Page es un presidente "dedicado a hablar de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, de lo que ocurre en el ámbito nacional, pero no de lo que pasa en su tierra ni en gestionar el Gobierno de Castilla-La Mancha", según ha informado el PP en nota de prensa.

Así, el vicesecretario de los 'populares' en la región ha recordado que García-Page se ha encargado "de que los alcaldes seamos recaudadores del canon del agua" o de que se tengan que subir los impuestos como consecuencia de la nueva tasa de basuras.

Además, ha insistido en que, durante el episodio de inundaciones que está sufriendo la región, García-Page sigue "a lo suyo" y ha ignorado la propuesta del PP regional por la que el presidente autonómico del partido, Paco Núñez, ha exigido activar urgentemente los 36 millones de euros contemplados en el fondo de contingencia y del fondo de imprevistos para hacer frente a los daños que está dejando el episodio de fuertes lluvias.

Por ello, Bravo ha insistido en que ha llegado el momento "de decir las cosas claras" ya que los ciudadanos sufren y están "hartos de mentiras" de García-Page.

Como alcalde, ha aseverado sentirse "abandonado" por la Administración regional socialista, afirmando que los regidores locales son los que se encuentran en primera línea de la gestión.

Como conclusión, Emilio Bravo ha contrapuesto "el hartazgo y el cansancio" que se detecta en la forma de actuar de García-Page con "la ilusión y el trabajo" de Paco Núñez, que "ha estado pendiente de los puntos de la región que peor lo están pasando con las inundaciones".