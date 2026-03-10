El PP de C-LM exige el arreglo urgente de la CM-2054 en Illana "que lleva más de 10 años en mal estado"

El diputado regional del PP, Nacho Redondo, ha denunciado el estado de la carretera en Illana. - PP C-LM

TOLEDO/GUADALAJARA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha exigido el arreglo "integral y urgente" de la CM-2054 en Illana "la carretera de la vergüenza" que lleva más de 10 años en mal estado.

Así se ha referido Redondo junto al alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez del Saz, en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde han reclamado al Gobierno regional una actuación integral urgente en la carretera CM-2054 a su paso por el término municipal de Illana, una vía que, según han denunciado, presenta un estado "inaceptable" para los vecinos del municipio.

Según han explicado se trata de unos seis kilómetros de una vía fundamental que conecta municipios de las provincias de Guadalajara y Cuenca con la Comunidad de Madrid, y por la que circulan diariamente los vecinos de varias urbanizaciones.

En concreto, en esta carretera se encuentran las urbanizaciones El Soto, Río Llano y El Cuartillejo, además de la urbanización Buena Tierra, en el término municipal de Leganiel, que en conjunto suman alrededor de 1.500 viviendas unifamiliares, cuyos residentes dependen de esta vía para sus desplazamientos diarios.

Redondo ha explicado que "la carretera CM-2054 en el término de Illana necesita una actuación integral urgente", ya que "no hablamos de pequeños arreglos o parches, sino de una intervención estructural completa que garantice la seguridad de los vecinos y el funcionamiento normal de una vía esencial para el municipio".

En este sentido, ha subrayado que "la CM-2054 es una carretera esencial para Illana y hoy está en un estado inaceptable", recordando que no se trata de una vía secundaria, sino de una infraestructura clave para el día a día de los vecinos.

Según ha detallado, esta carretera es la única conexión directa del municipio con la Comunidad de Madrid, además de ser utilizada por transporte interurbano y transporte escolar. También es la vía que emplean a diario los vecinos de El Soto, Río Llano y El Cuartillejo para desplazarse.

AÑOS DE DENUNCIAS SIN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

El diputado regional ha recordado que el Ayuntamiento de Illana lleva años denunciando el deterioro progresivo del firme, sin que hasta el momento se haya adoptado una solución definitiva. "Las actuaciones realizadas hasta ahora han sido únicamente intervenciones puntuales de mantenimiento que no solucionan el problema, no mejoran la seguridad y suponen un uso ineficaz de recursos públicos".

Por su parte, el alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez del Saz ha señalado que por esta carretera circulan cada día vecinos que acuden al médico en Illana o al centro de especialidades de Tarancón, realizan trámites administrativos, van al banco o a hacer la compra, o llevan a sus hijos a actividades escolares o extraescolares, por lo que se trata de "una infraestructura básica para la vida diaria de Illana".

Asimismo, han recordado que la propia Dirección General de Carreteras ha reconocido que el deterioro de la vía se ha visto agravado por el paso de camiones vinculados a la obra de la zona regable y por los episodios de lluvias de los últimos años, que han empeorado el estado del firme.

"El resultado es una carretera cada vez más deteriorada y peligrosa para quienes la utilizan a diario. Los vecinos llevan años escuchando anuncios sin que se materialicen las soluciones".

En este sentido, ha destacado que en octubre se informó al Ayuntamiento de que el arreglo se incluiría en la planificación de mantenimiento de firmes, y posteriormente se indicó que "en los próximos meses" podrían acometerse actuaciones. Sin embargo, ha lamentado que "los meses pasan y la carretera sigue igual o peor".

"No hacen falta más parches, hace falta una actuación integral, que incluya la renovación completa del firme, la mejora de la señalización vertical y horizontal y la adecuación del trazado a la realidad del tráfico actual, con el objetivo de garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. Estamos hablando de seguridad vial, de transporte escolar y de servicios básicos para los vecinos", ha remarcado.

Fracisco Javier Pérez ha advertido además de los problemas de seguridad que se producen a diario, especialmente con el transporte escolar. Según ha explicado, en ocasiones los autobuses se ven obligados a realizar maniobras peligrosas debido a la estrechez de la calzada y al deterioro del firme, llegando incluso a tener que circular marcha atrás cuando se cruzan con vehículos pesados. "Durante años se han realizado únicamente trabajos de parcheo, una situación que supone malgastar el dinero público sin solucionar el problema de fondo, ya que los arreglos provisionales se repiten cada temporada".

Ante esta situación, desde el PP han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que aclare cuál es la planificación para esta carretera, solicitando: una fecha aproximada para el inicio de las obras, la confirmación de si existe dotación presupuestaria específica y la garantía de que se realizará una actuación integral y definitiva. "Los vecinos llevan años escuchando promesas mientras la carretera sigue deteriorándose, e Illana no puede seguir esperando más".

Por último, el diputado regional, Nacho Redondo ha remarcado que Castilla-La Mancha se encuentra en el último tramo del III Plan Regional de Carreteras (2015-2026). "Estamos en el último tramo del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha, un plan que lleva en marcha desde 2015. Y la pregunta es muy sencilla: si después de más de diez años de planificación y actuaciones seguimos teniendo carreteras como la CM-2054 en un estado lamentable, algo está fallando", ha zanjado.