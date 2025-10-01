PP C-LM exige la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible por la gestión del incendio de Peñalba de la Sierra

GUADALAJARA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha reclamado este miércoles la dimisión o el cese por parte de Emiliano García-Page de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por su "absoluta negligencia" en la gestión del incendio del Pico del Lobo, que se ha caracterizado por sus "mentiras" y sus "desprecios".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Guadalajara, donde ha denunciado la "absoluta negligencia" del Gobierno de Emiliano García-Page en la gestión del incendio forestal que ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas en el Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, un incendio "devastador" que "podía haberse quedado en un conato si la Junta no hubiese abandonado sus responsabilidades", según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"El incendio del Pico del Lobo es una auténtica barbaridad medioambiental, y mientras ardía un parque natural protegido, el Gobierno de Page dedicaba más esfuerzos a ocultar lo que estaba ocurriendo que a apagar el fuego", ha destacado la dirigente del PP de Castilla-La Mancha.

Agudo ha argumentado que los datos sobre la gestión del operativo de extinción son "alarmantes". "El 18 de septiembre, dos días antes del inicio del incendio, el índice de propagación potencial era muy alto en 279 municipios de Guadalajara. Y, aun así, la Junta decidió desactivar el 70 por ciento de los medios de extinción en la provincia, dejando solo al 29 por ciento operativo", ha afirmado la portavoz.

La secretaria general del PP Castilla-La Mancha ha dicho que, mientras el resto de provincias de la región mantenían un dispositivo medio, en Guadalajara se desmantelaba la prevención.

"Tres retenes situados a menos de 15 kilómetros del incendio no fueron activados. Estaban desbrozando, viendo cómo ardía el monte desde la distancia", ha denunciado Agudo, al tiempo que ha lamentado que hubiera "autobombas paradas, recursos sin movilizar, y peticiones de ayuda a provincias vecinas como Cuenca"

RETRASO EN LA PETICIÓN DE AYUDA

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha criticado también el retraso en la petición de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias, ya que el Gobierno de Page tardó cinco días en solicitar ayuda al Ministerio del Interior y a la Comunidad de Madrid, cuando ya se habían calcinado más de 1.800 hectáreas.

"Y lo más grave, hasta seis días después no se activa a los trabajadores interinos del Plan INFOCAM. Primero se les llama, luego se les desactiva y, finalmente, solo tras la visita de Page al terreno se les moviliza. ¿Qué clase de gestión es esta?", ha preguntado Agudo.

Por ello, Agudo ha exigido la dimisión inmediata de la consejera de Desarrollo Sostenible, por su "nefasta gestión y su desprecio a los profesionales que se han jugado la vida" en este incendio.

"La consejera ha llegado a afirmar que quienes estaban trabajando sobre el terreno 'no tienen ni idea de cómo se apaga un incendio de alta montaña'. Esa frase la va a perseguir el resto de su vida, porque es un desprecio inaceptable hacia los bomberos forestales, hacia los técnicos, hacia los vecinos que conocen el terreno mejor que nadie", ha añadido.

UN GOBIERNO AUSENTE Y DE ESPALDAS A LA REALIDAD

Agudo ha recordado que mientras el incendio avanzaba sin control, Page "estaba de fiesta en Molina de Aragón". "No acudió al incendio hasta el día siguiente, cuando ya era evidente la magnitud de la tragedia y, aún entonces, el Gobierno seguía mintiendo, asegurando que el fuego estaba cerca de ser estabilizado cuando las hectáreas calcinadas se multiplicaban día a día", ha asegurado.

"El incendio ha arrasado un valiosísimo patrimonio natural que no son piedras, como dijo Page, sino miles de hectáreas de riqueza forestal de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha", ha subrayado Agudo, al tiempo que ha incidido en que "hay responsables políticos claros y el máximo responsable se llama Emiliano García-Page", ha concluido Agudo.