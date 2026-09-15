PP C-LM exige a Page que deje de "ser oposición cuando habla" y "socio de Sánchez cuando vota"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que deje de ser "oposición cuando habla" y "socio de Pedro Sánchez" cuando sus diputados votan en el Congreso.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Toledo, donde ha señalado que no hace falta esperar a la votación sobre financiación para comprobar la actuación de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, porque "ya tenemos el ejemplo de Ceuta".

"Page fue muy contundente en sus críticas a la gestión de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta, pero cuando el PP llevó al Congreso una iniciativa para afrontar esa crisis, los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron en contra", ha recordado la portavoz del PP.

Hernández ha incidido en que "Page habla de una cosa y sus diputados votan otra. ¿Por qué con financiación sí y con Ceuta no?". Además, ha insistido en que "no puede haber libertad de voto a la carta" ni que "los diputados sean de Page para las declaraciones y de Sánchez para las votaciones".

Hernández ha reclamado a Page que sea consecuente y ha advertido de que "no puede pretender ser oposición cuando habla ante una cámara y socio de Sánchez cuando sus diputados votan en el Congreso". "No puede criticar a Sánchez en Toledo y permitir que sus diputados sostengan las posiciones del PSOE en Madrid", ha añadido.

La dirigente 'popular' ha criticado que Page intente construir durante años una imagen de oposición interna a Pedro Sánchez que "no se corresponde con la actuación parlamentaria de sus diputados".

"Page puede decir que está en contra de Sánchez, que Sánchez se equivoca, criticar sus pactos o elevar el tono todo lo que quiera, pero cuando Sánchez ha necesitado los votos del PSOE de Castilla-La Mancha, esos votos han estado ahí", ha señalado.

Hernández ha asegurado que Emiliano García-Page esta "inhabilitado políticamente" al mantener una actitud "teatral" que demuestra que el castellanomanchego es el socio "más fiel" de Sánchez.

Por último, la portavoz regional del PP ha reclamado que, cuando llegue la votación sobre financiación, cada diputado explique su posición y, sobre todo, responda a una pregunta: "¿Por qué ahora se cuestiona la disciplina de voto y con Ceuta no se cuestionó?". "Esto no va de promesas, va de hechos", ha concluido.