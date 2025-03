El PP de C-LM llevará a las Cortes una iniciativa para la reconstrucción del Puente Viejo de Talavera

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular presentara una iniciativa parlamentaria para abordar la reconstrucción del Puente Viejo de Talavera y la reparación de los daños causados por la crecida de los ríos en Castilla-La Mancha.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa en la sede del partido, donde Serrano ha hecho referencia también a las distintas acciones que ha planteado el PP con anterioridad y que "se pueden perfectamente aplicar al caso de la reconstrucción de los daños provocados por el agua".

Por un lado, la adaptación de los Planes de Letur y Mira, "que ya conseguimos consensuar en una parte de manera presupuestaria con el Gobierno de Castilla-La Mancha", y, por otro lado, la propuesta de resolución para la limpieza de cauces y riberas, "que todas las administraciones tienen la obligación de atender de la manera más rauda y eficaz posible".

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha han anunciado que están trabajando en una iniciativa parlamentaria "para que todo ese espíritu de solidaridad y también de reconstrucción que hemos recibido por parte de todas las administraciones, se condense en un Plan de Reconstrucción" de todos los daños que han producido las crecidas de los ríos en Castilla-La Mancha.

"El lamentable daño que se ha producido en el Puente de Talavera de la Reina, lógicamente tiene que abordarse con la mayor prontitud. Evidentemente, se tiene que hacer una evaluación y una cuantificación del daño, pero es fundamental, un Plan de Reconstrucción que implique un presupuesto y unos plazos para su ejecución, porque lo que peor podría pasarle a esta infraestructura fundamental para la vida social de Talavera es que caiga en el olvido".

Asimismo, ha remarcado el Grupo Popular enfocará su Plan de Reconstrucción en tres direcciones a las Cortes de Castilla-La Mancha. Una principal de ayudas directas encaminadas a todas aquellas familias y negocios que han sido afectados por el paso del agua; ayudas directas para abordar la reconstrucción de elementos patrimoniales en los municipios; ayudas fiscales; y un tercer pilar de todo este Plan de Reconstrucción, que serían también los fondos europeos, "para incorporar nuevas ayudas y también reprogramar las existentes y así enfocar todos los esfuerzos posibles a la recuperación del puente romano y de todos los daños que han producido las crecidas de los ríos en nuestra comunidad autónoma".

"Nuestra posición es clara y por ello vamos a seguir insistiendo para que el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha aborden la intervención inmediata de las Confederaciones Hidrográficas para proceder a las obras necesarias para limpiar los cauces y agilizar los permisos para recuperar zonas deterioradas y en mal estado".

Ya presentaron en el último Pleno una propuesta de resolución para el incremento de las partidas destinadas al mantenimiento de cauces, arroyos y riberas en una cantidad que llegase a los 10 millones de euros. Consideran igualmente imprescindible redactar un Plan de Obras Hidráulicas de cobertura regional que incluya una actualización de los mapas de zonas inundables y un calendario de implementación de medidas y ejecución de obras.

A su vez, Serrano ha defendido la importancia en la redacción y la puesta en marcha de un plan de acción conjunto con las Confederaciones Hidrográficas. "Esa colaboración y coordinación que tiene que haber entre administraciones debe producirse de una manera ágil y eficaz, y se debe combinar la restauración de los ríos, con la seguridad hídrica y con la protección de los cultivos".

AGRADECIMIENTO AL AYUNTAMIENTO

Finalmente, el diputado autonómico ha felicitado al ayuntamiento de Talavera y a los dispositivos de seguridad por cerrar el Puente, "que precisamente evitó daños mayores". "A pesar de tener el corazón encogido por ese daño tremendo al patrimonio de Talavera, afortunadamente hoy no tenemos que lamentar daños personales de ninguna índole".

De igual modo ha agradecido la visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo e igualmente, "la solidaridad y la predisposición" del Ministerio de Cultura el cual ha anunciado que activará los equipos de evaluación de daños para comenzar la reconstrucción.

"Es necesario tener presente que las infraestructuras son absolutamente necesarias y que es necesario ejecutarlas, que el Plan de Riberas que realizó el Ayuntamiento de Talavera ha sido fundamental para que el Tajo no cause mayores daños en la ciudad de Talavera. Todo esto se enmarcó dentro de un Plan Hidrológico Nacional que, evidentemente, deberíamos recuperar como hemos defendido desde el Partido Popular. El derrumbamiento del Puente de Talavera es una imagen gráfica perfecta de lo que tienen que atender las administraciones. Esperamos que se reconstruya pronto, se haga de una manera que no tengamos que volver a lamentar ni a reproducir otro derrumbamiento en años posteriores", ha zanjado.