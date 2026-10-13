PP C-LM pide no echar la culpa de enfrentamientos en Sol a quienes estaban participando en la fiesta del 12 de Octubre

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha defendido que si la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid hubiera sido disuelta "no hubiera habido enfrentamientos" este pasado lunes y ha asegurado que "no puede ser que le echemos la culpa" de dichos enfrentamientos "a los que estaban manifestándose o acompañando en la fiesta del 12 de Octubre".

Así se ha pronunciado la portavoz del PP en la región, Alejandra Hernández, después de que este pasado lunes la Puerta del Sol fuera epicentro de varios momentos de tensión entre los acampados por la vivienda y grupos que han acudido con banderas de España y cruces de Borgoña, así como de la Falange.

Hernández ha apuntado que ella no puede decir "de quién fue la culpa" pero ha considerado que "ni todos blancos, ni todos negros", aunque ha insistido en que la acampada "está ahí por la inacción del Gobierno" central.

La portavoz de los 'populares' en la región ha insistido en que "lo que está ocurriendo en Madrid no tiene nombre". "Lo que hay que reflexionar es por qué está esa gente ahí, por qué se les está permitiendo que continúen allí, porque esto solo tiene un fin y es político".

"Lo que desde luego habría que hacer es desalojar a toda esa gente y atajar el problema real de la vivienda, porque estando ahí asentados no se va a solucionar el problema", ha sentenciado, argumentando que la acampada "está provocando problemas a los vecinos, a los residentes, al turismo, a los comerciantes que allí tienen sus negocios y se están viendo perjudicados".

Así, ha insistido en que "lo que hay que hacer es cambiar al presidente del Gobierno, cambiar al Gobierno, que es el que ha creado este problema de la vivienda, y solucionarlo".