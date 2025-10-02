PP C-LM pide que Page comparezca en Cortes para explicar la gestión del Gobierno en el incendio de Peñalba de la Sierra

GUADALAJARA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido la comparecencia urgente del presidente de la región, Emiliano García-Page, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la "nefasta" gestión del incendio del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, que ha arrasado más de 3.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede provincial del PP de Guadalajara, donde ha felicitado a los equipos de extinción, tanto de la región como de la UME y de la Comunidad de Madrid, "por la labor titánica realizada, a pesar de la falta de medios, de recursos humanos y de planificación", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha denunciado la "nefasta gestión política" del Gobierno socialista, al tiempo que ha señalado que el Gobierno de García-Page "ha estado más preocupado de opacar el incendio que de apagarlo".

Núñez ha recordado que ya en 2005, cuando se produjo el grave incendio en Riba de Saelices, García-Page formaba parte del Ejecutivo autonómico como vicepresidente y ha subrayado que "entonces, y ahora, la respuesta socialista ha sido deficiente y negligente".

Asimismo, ha criticado la "falta de información y transparencia" por parte del Gobierno regional, comparando la actitud de García-Page con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que nos ha mantenido informados en todo momento de la evolución del incendio, algo que no ha hecho la Junta de Comunidades".

Núñez ha señalado que "los sindicatos, los profesionales y los propios agentes implicados en la extinción han denunciado públicamente la mala gestión política del PSOE" y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "haber llegado tarde y no haber tomado decisiones cruciales en los primeros momentos".

Por todo ello, el PP de Castilla-La Mancha ha registrado oficialmente la solicitud de comparecencia de García-Page en el Parlamento regional, con el objetivo de que explique "cómo, cuándo y por qué se tomaron, o no se tomaron, determinadas decisiones que han marcado la gestión de este incendio".

"El presidente debería haber dado el paso motu proprio y liderar la explicación de lo sucedido, porque la transparencia es un mandato democrático ya que, si no lo hace, demuestra que asume como propias todas las decisiones de su consejera, a la que ni ha cesado ni ha reprochado públicamente su gestión", ha incidido Núñez.

Por último, el presidente del PP regional ha recordado la ausencia del presidente autonómico en el debate parlamentario sobre la gestión de la dana de 2023 y le ha instado a "rectificar" y a comparecer en esta ocasión, ya que "los vecinos de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha merecen conocer la verdad".