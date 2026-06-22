PP C-LM pide respetar el procedimiento judicial sobre Begoña Gómez "en toda su extensión"

La diputada autonómica del PP Tania Andicoberry - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes respetar el procedimiento judicial a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez "en toda su extensión", incluyendo a quienes intervienen en el mismo, "empezando por los jueces y los fiscales y, por supuesto, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la diputada autonómica del PP Tania Andicoberry después de que el PSOE regional haya pedido a su partido que condene "expresamente" los "excesos" del juez Peinado en el caso de la mujer del presidente del Gobierno.

"El PSOE tiene una situación muy complicada y muy compleja y entendemos y asumimos que quieran desviar la atención a cuestiones menores o a cuestiones secundarias, pero desde nuestro punto de vista hay que respetar el procedimiento judicial en toda su extensión", ha afirmado Andicoberry.

Así, ha defendido que los 'populares' "siempre" han dicho lo mismo respecto a los procedimientos judiciales. "Respetamos su curso, respetamos la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y consideramos que deben de tener los medios suficientes como para actuar en libertad, también de la Judicatura y, por supuesto, de todo el cuerpo de jueces y fiscales", ha concluido.