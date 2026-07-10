PP C-LM pone el foco en casos de corrupción de PSOE tras acceder la Justicia a investigar audios de Cospedal y Villarejo

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha mostrado su respeto a la Justicia tras conocerse que la Audiencia Nacional finalmente ha accedido a investigar las conversaciones entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo.

"Nosotros siempre respetamos a la Justicia y por tanto tendrán que ser ellos los que tomen las decisiones oportunas", ha respondido la dirigente 'popular' al ser preguntada al respecto este viernes en una rueda de prensa ofrecida en Toledo.

Dicho esto, ha hecho hincapié en los principales casos que se están investigando que, según ha subrayado, "tienen mucho que ver con el Partido Socialista".

Además, ha afeado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por seguir "callado" ante todas esas noticias que "vemos que cada día van aumentando en su partido" mientras "guarda silencio" el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. "Les gusta hablar mucho de los demás, pero hacer autocrítica y hablar de lo suyo no".

"Todavía no les he escuchado hablar de todas las informaciones que están saliendo con respecto al posible enriquecimiento de Pepe Bono".

"MENOS TEATRO POLÍTICO Y MÁS COHERENCIA"

De otro lado, Hernández ha asegurado que Castilla-La Mancha necesita "menos teatro político y más coherencia" y ha defendido que si Page considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perjudica a la región "no puede pedir el voto para él".

Hernández ha afirmado que, pese a las críticas que García-Page dirige habitualmente al presidente del Gobierno, "él mismo ha reconocido lo que ya sabíamos, que volverá a pedir el voto para Sánchez".

En este sentido, la portavoz 'popular' ha señalado que, cuando el PSOE de Castilla-La Mancha intenta marcar distancias con el Gobierno central, los castellanomanchegos asistimos a "un nuevo espectáculo de cartón piedra, un nuevo teatro más de Emiliano García-Page".

"Page critica a Sánchez ante los medios de comunicación, pero cuando llega la hora de la verdad, su escaño siempre está en el mismo lugar y sus votos siempre están junto a los de su líder nacional".

INCENDIO EN ALMERÍA

Sobre el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que deja ya once fallecidos, la portavoz del PP ha lamentado lo sucedido y ha trasladado su "pésame" a los familiares de las víctimas.