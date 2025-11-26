PP C-LM presenta 1.150 enmiendas a los presupuestos para "corregir los hachazos" de Junta al "avance de la región"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo y el diputado autonómico y portavoz adjunto, Santiago Serrano. - PP CLM

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha defendido las 1.150 enmiendas presentadas por su grupo parlamentario para corregir "los olvidos, los hachazos y la renuncia" del Gobierno regional "al avance de la región".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, junto al portavoz adjunto y diputado autonómico, Santiago Serrano, donde han presentado el conjunto de enmiendas parciales del Grupo Popular al Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, tras la celebración de las comisiones de Economía y Presupuestos de la pasada semana.

Serrano ha mantenido que estas comparecencias han vuelto a mostrar cómo la realidad de Castilla-La Mancha "se le escapa" al Gobierno regional, "más centrado en generar titulares nacionales y alejarse de una realidad socioeconómica que se recrudece cada día, dificultando el desarrollo de la región y poniéndoselo muy difícil a los castellanomanchegos para llegar a fin de mes", ha informado el PP en nota de prensa.

"Han dejado claro que el Gobierno va a seguir recaudando más mientras aumenta la pobreza, que seguirá gastando más mientras la renta per cápita se aleja de la media nacional y que seguirá obviando las múltiples carencias en los servicios públicos", motivo por el que estos han sido la mayor parte de las enmiendas del PP.

DESGLOSE DE ENMIENDAS

Son "1150 iniciativas para corregir los olvidos, los hachazos y la renuncia del Gobierno socialista de Page con los castellanomanchegos. 1150 reivindicaciones de los castellanomanchegos que no son improvisadas, sino fruto del trabajo permanente del Partido Popular y del presidente Paco Núñez con la sociedad, los colectivos, los ciudadanos y los municipios de la región".

"Los castellanomanchegos se encuentran abandonados por un Gobierno que más que cuentas, ha presentado cuentos que ya no se traga nadie", ha criticado.

Frente a una sanidad que, según Agudo, "Page mantiene saturada", ha explicado que el PP vuelve a presentar una enmienda dirigida a recuperar la carrera profesional sanitaria, "primera medida del futuro Gobierno de Paco Núñez, ya que Page lleva diez años prometiéndola e incumpliendo su compromiso con los profesionales sanitarios"

"También un plan para eliminar las listas de espera sanitarias, las más largas de toda España y con más pacientes que toda España. Así como, ese plan de modernización de la Atención Primaria. Page ha dejado a más de 800 municipios sin inversión sanitaria en estos presupuestos. Son decenas de enmiendas las dirigidas a mejorar consultorios y centros de salud", ha añadido.

POBREZA Y PLAN CORRESPONSABLES

Entre otras medidas que Agudo ha destacado, se encuentra un plan regional de acción contra la pobreza, "tras conocerse que Castilla-La Mancha alcanza un 34% de población en riesgo, frente al 25% nacional, y un 41% de pobreza infantil, frente al 34% nacional; la ampliación del precio-plaza en residencias; el aumento de programas sociales dirigidos a los ayuntamientos, que están al límite por culpa del Gobierno regional".

Entre las enmiendas de educación, Agudo ha anunciado que han presentado una enmienda dirigida a la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años, "frente al incumplimiento de Page de ponerlo en marcha"; mejoras urgentes en infraestructuras educativas "en condiciones tercermundistas, con paredes apuntaladas"; propuestas en infraestructuras deportivas y apoyo a deportistas castellanomanchegos.

"Enmiendas también dirigidas al desarrollo económico y vertebración territorial de Castilla-La Mancha para la potenciación de plataformas logísticas, un gran olvido de Page; autovías que son incumplimientos sucesivos de Page; mejora de carreteras, que más que carreteras parecen caminos de cabra; propuestas para vivienda que faciliten el acceso de los jóvenes".

Desde el PP-CLM, han explicado que entre sus propuestas de conciliación, se incluye la dotación económica al Plan Corresponsables, ante la "mentira de la Consejería de Igualdad, serán las diputaciones provinciales quienes lo financien por la falta de compromiso de la Junta".

En materia de empleo, agricultura y agua, la portavoz parlamentaria ha destacado enmiendas como la tarifa cero para autónomos; programas de empleo para mujeres y jóvenes, "los más afectados por la brecha laboral"; planes de apoyo a agricultura, ganadería y desarrollo rural, "que son los grandes olvidados"; enmiendas para infraestructuras hidráulicas ante los "incumplimientos de Page con los municipios, que sufren multas de las confederaciones porque la Junta no realiza las depuradoras de su competencia".

"1150 enmiendas que suponen la alternativa responsable del Partido Popular y de Paco Núñez, para evitar que Page siga ahogando a los colectivos de Castilla-La Mancha y empobreciendo a los ciudadanos. Representan la alternativa real, sólida y comprometida con cada provincia, comarca y ciudadano de nuestra tierra. 1150 iniciativas que ponen frente al espejo diez años de un Emiliano García-Page que no está, que incumple y que tiene la cabeza en otro sitio", ha zanjado.