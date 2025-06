PP C-LM reclama a Sánchez que asuma su responsabilidad ante "los casos de corrupción del PSOE" y convoque elecciones

GUADALAJARA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz regional del PP de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma su responsabilidad "en los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE" y convoque elecciones generales. De igual forma, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que use sus ocho votos en el Congreso de los Diputados y "deje de avalar las fechorías de su partido".

"Lo que estamos viviendo en España no es una legislatura, es una deriva institucional marcada por la corrupción, la falta de explicaciones y el desprecio absoluto a la responsabilidad política". Así ha comenzado Patricio la rueda de prensa que ha ofrecido en Guadalajara, en la que ha asegurado que "tenemos un presidente del Gobierno asediado por la corrupción".

La viceportavoz ha enumerado los diferentes casos que "asedian" a los socialistas como el caso Koldo; el caso Tito Berni; la investigación a su propia esposa, Begoña Gómez; la imputación del Fiscal General del Estado; y ahora, el último capítulo; Santos Cerdán, "su hombre de confianza y secretario de Organización del PSOE, señalado por su relación con una trama empresarial con acceso privilegiado al poder". Con este escenario, ¿qué hace el Gobierno? "Calla, protege y se atrinchera. Nadie dimite. Nadie da explicaciones. Nadie asume nada".

Patricio ha dicho "alto y claro que no estamos ante un presidente que haya sido traicionado por su entorno. No. Se trata de un presidente que ha creado, protegido y promovido ese entorno".

"Sánchez nombró a Ábalos. Sánchez colocó a Cerdán. Sánchez propuso a un Fiscal General que hoy está imputado. Sánchez es el único responsable de lo que está pasando. Él los eligió, él los sostuvo y los sigue protegiendo. Todo lo que toca este presidente, lo mancha. Y lo grave es que hay quien lo sigue sosteniendo".

La viceportavoz regional ha apuntado que es aquí donde entran "los cómplices necesarios porque este Gobierno no se mantiene solo". Entre ellos, "están García-Page y sus ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, que cada votación del Congreso siguen apuntalando este Gobierno, como si no pasara nada".

Ocho votos, ha asegurado, "que son imprescindibles para que Pedro Sánchez siga protegiendo a Cerdán, a Ábalos, a su mujer, al Fiscal General y a todo su entorno. Ocho votos que sostienen al poder, y por tanto, sostienen la corrupción. Ocho votos que avalan los contratos, las mordidas, los silencios y los privilegios".

"NO VAMOS A NORMALIZAR ESTA CORRUPCIÓN"

"No vamos a normalizar esta corrupción. No vamos a callar ante este bochorno. No vamos a permitir que cada escándalo se despache con un teatrillo y un no sabíamos nada, como dice ahora el PSOE con Santos Cerdán".

En definitiva, ha criticado el año y medio "que llevamos escuchando bulos, fango, ultraderecha, lawfare, pero ahora resulta que era todo verdad. Y eso exige una reacción. Judicial, sí. Pero también política porque legislatura está bloqueada y este Gobierno está podrido", según ha informado el PP en nota de prensa.

Por todo ello, "Pedro Sánchez debería asumir su responsabilidad, disolver las Cortes y devolver la palabra a los españoles. Es hora de convocar elecciones. Que hablen las urnas. Que decidan los ciudadanos si quieren más de este desgobierno o un nuevo rumbo para España liderado por Alberto Núñez Feijoo", ha concluido.