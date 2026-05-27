PP de C-LM replica al dimitido secretario de NNGG Cuenca que compete a la Dirección Nacional convocar congresos

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano. - EUROPA PRESS

CUENCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano, ha replicado al que fuese secretario general de Nuevas Generaciones Cuenca, Daniel García Rebollo, que la competencia de convocar congresos corresponde a la Dirección Nacional.

De este modo ha reaccionado Serrano a la petición de Rebollo, que este martes dejaba el cargo, tras denunciar la "ausencia de participación, falta de democracia interna" y la no convocatoria, en ocho años, de un congreso provincial en la organización juvenil del PP.

"Yo tengo que decir, además por experiencia propia, que no siempre se cumplen los plazos marcados para la celebración de un congreso.

Soy presidente del Partido Popular de Talavera y tendría que haberse celebrado ya un congreso también en mi ciudad", ha apuntado.

Dicho esto, ha defendido que la cuestión "fundamental" es que el Partido Popular siempre está pendiente de la prioridad de la ciudadanía, "en este caso de los vecinos de Cuenca".

"Estamos a menos de un año de las próximas elecciones y tenemos una estructura perfectamente organizada, perfectamente marcada en Cuenca. El Partido Popular, liderado por José Martín Buro, está haciendo un magnífico trabajo, como el que lo hizo también al frente Benjamín Prieto".

Dicho esto, el vicesecretario regional de Comunicación ha asegurado que el PP está centrado en lograr que los vecinos de Cuenca "vean que la mejor alternativa de cara a las próximas elecciones es votar al Partido Popular en la capital, en todos los municipios de Cuenca, en Castilla-La Macha y, cuando llegue el caso, en nuestro país".