PP C-LM vuelve a acusar a García-Page de "falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez"

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha vuelto a acusar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez".

Así lo ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Guerrero ha reprochado que Emiliano García-Page no vaya a acudir a Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que se celebra el próximo lunes "como tampoco acudió a la convocatoria anterior".

"Page ha sido convocado en su calidad de presidente de Castilla-La Mancha para defender los intereses de la región, pero una vez más ha rechazado defenderlos y nos convierte en ciudadanos de segunda. Su rechazo demuestra desidia y deslealtad a los castellanomanchegos y por supuesto, cobardía y sumisión a Pedro Sánchez".

En dicha comisión se analizarán los efectos y consecuencias para las Comunidades Autónomas de la aprobación de la Ley de Amnistía. Gema Guerrero ha subrayado que si Emiliano García-Page no acude, solo demuestra que sus declaraciones en contra de esta ley, "son una farsa y una pura estrategia política y electoral".

Y ha criticado que, con este hecho, "el Partido Socialista no reconoce el Senado, el cual está legítimamente constituido. No tiene sentido que no acuda por segunda vez, solo demuestra así, una un falta de respeto y de confianza en la Cámara Alta".

Asimismo, la viceportavoz ha apostillado que es en esa Comisión, "donde Emiliano García-Page debería poner ante la mesa, el efecto que ha supuesto para Castilla-La Mancha la aprobación de la Ley de Amnistía, como ha sido la merma de 280 millones de euros en las finanzas de Gobierno regional".

Desde el PP-CLM, han insistido en que, "Page debe plantar cara de una vez a Pedro Sánchez en las instituciones. Ni evitó la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso con el voto favorable de los diputados nacionales de Castilla-La Mancha, ni va a poner encima de la mesa los efectos que supone la aprobación de esta ley. Una ley que vulnera el principio de igualdad entre los españoles".

Por todo ello, Gema Guerrero ha exigido a Emiliano García-Page que cumpla con su cometido representando a Castilla-La Mancha el próximo lunes en el Senado para defender los intereses de los castellanomanchegos, según ha informado el PP en nota de prensa.