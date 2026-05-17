PP C-LM vuelve a acusar a Maestre de firmar una misiva abogando por la Directiva Marco del Agua y carga contra el PSOE

El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno. - PP C-LM

ALBACETE 17 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha reiterado las acusaciones vertidas por el líder de su partido, Paco Núñez, esta semana contra la eurodiputada castellanomanchega Cristina Maestre, de haber firmado una misiva abogando por el establecimiento de la Directiva Marco del Agua.

El diputado ha asegurado que "puede suponer el adelanto del cierre de pozo de miles de pozos de agricultores de la región".

Moreno ha afirmado que "tras las 24 horas" que su formación dio de plazo para que se hiciese una rectificación "desmarcándose de la de su portavoz en el Parlamento Europeo, no han hecho nada desde el PSOE de Castilla-La Mancha, por lo que entendemos que respaldan en todos sus términos sus consecuencias", según ha informado el PP por nota de prensa.

El diputado regional ha sostenido que la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea supondría "el desmantelamiento de la Agricultura en localidades como Villarrobledo, Tomelloso o Alcázar de San Juan".

Además, ha aseverado que "el PSOE de Castilla-La Mancha respalda que no se produzca la moratoria de la Directiva Marco del Agua, lo que en la práctica supone el cierre de pozos y la ruina del campo castellano-manchego".

"Maestre ha podido rectificar y no lo ha hecho; es una situación que compromete mucho a García-Page y si callan, otorgan y serán cómplices del daño que se puede producir a nuestra región. Page siempre ha utilizado el agua para enfrentar y dividir, en lugar de utilizarla para la creación de riqueza; el PSOE tiene que rectificar a sus compañeros del Parlamento Europeo, y defender a nuestros agricultores", ha insistido el diputado regional del Partido Popular.

"Todos saldremos perjudicados, si no se produce esta moratoria; esta situación es gravísima y Page no puede ponerse de perfil; si esta petición de los socialistas europeos se materializa el daño a nuestro campo será irreparable", ha concluido Juan Antonio Moreno.