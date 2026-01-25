El PP C-LM vuelve a cargar contra la situación sanitaria de la región apuntando al Hospital de Toledo

La portavoz del Partido Popular Alejandra Hernández en atención a medios. - PP CASTILLA-LA MANCHA
TOLEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha reiterado las críticas a la situación situación sanitaria de la región, que ha calificado de "insostenible, inadmisible y vergonzosa", apuntando en este caso al Hospital Universitario de Toledo.
La portavoz popular ha acudido este domingo a las puertas del centro hospitalario de la capital para volver a criticar lo que ha calificado como "pésima gestión del Gobierno de Emiliano García-Page" en materia sanitaria, según ha informado el PP por nota de prensa.
Hernández ha asegurado que "la gestión sanitaria del Gobierno de Page no existe", y que el Hospital Universitario de Toledo es hoy el reflejo más claro del abandono absoluto al que el Ejecutivo socialista ha condenado a la sanidad pública de la región.
La portavoz 'popular' ha exigido a Page que acuda al hospital, indicando que "cuando alguien va a un hospital no va a pasar el rato, va por necesidad".
"No es una situación puntual ni de hoy, es un problema estructural provocado por 10 años de dejadez, mentiras y propaganda, y es que los pacientes no pueden más y los profesionales sanitarios tampoco", ha señalado.
Hernández ha calificado de "inadmisible" que haya pacientes hacinados en los pasillos, esperando durante días una cama que nunca llega porque no hay camas, mientras los profesionales sanitarios trabajan desbordados, sin medios y sin personal suficiente.
"Esto ocurre porque tenemos un presidente más preocupado por la foto y el titular que por gestionar", ha dicho, porque "Castilla-La Mancha no necesita propaganda, necesita gestión, trabajo y compromiso".
Hernández ha señalado a Page como único responsable de la situación de la sanidad regional y ha insistido una vez más en la necesidad de recuperar la carrera sanitaria. "10 años prometiendo lo mismo y 10 años mintiendo a los profesionales sanitarios", ha censurado, lo que supone "como resultado la fuga de profesionales, la falta de médicos y enfermeros y la imposibilidad de atraer talento sanitario a nuestra región".
La portavoz del PP de Castilla-La Mancha ha alertado también del colapso de la Atención Primaria, con falta de medios humanos y materiales y tiempos de espera "absolutamente inasumibles".
Hernández ha afirmado que más de 24.000 personas esperan atención en el Hospital Universitario de Toledo y cerca de 94.000 en toda Castilla-La Mancha, a lo que hay que sumar las listas ocultas de pacientes sin fecha asignada.
"Page presume de encabezar listas, pero siempre son las peores", ha afirmado.